Irán amerikai tisztviselőket akar bérgyilkosokkal likvidálni - FBI

Irán jelenlegi és korábbi amerikai tisztviselők meggyilkolását tervezi - állította kedden Christopher Wray FBI-igazgató, miközben egy szenátusi meghallgatáson fokozott terrorfenyegetettségre figyelmeztetett.



A belbiztonsági bizottság előtt tartott nyitóbeszédében Wray azt mondta, hogy a terrorfenyegetettség az Egyesült Államokban 2023-ban is megemelkedett, de az Izrael és a Hamász palesztin militáns csoport közötti konfliktus miatt "egészen más szintre" emelkedett.



Hozzátette, hogy az FBI szerint a Hamász október 7-i, Izrael elleni meglepetésszerű támadása, amelyben akár 1400 izraeli is meghalt, más "erőszakos szélsőségeseket" is arra ösztönözhet, hogy olyan amerikaiak elleni támadásokat hajtsanak végre, "akik a mindennapi életüket élik".



Wray továbbá azt állította, hogy Irán korábban közvetlenül vagy közvetve "merényleteket követett el másként gondolkodók és magas rangú jelenlegi és korábbi amerikai kormányzati tisztviselők ellen, többek között itt, amerikai földön".



Az FBI vezetője azt is elmondta, hogy a Hezbollah libanoni militáns csoport, amelyet "Irán elsődleges stratégiai partnerének" nevezett, "évekre visszamenőleg" az Egyesült Államok területén tevékenykedett, többek között "pénz- és fegyverszerzéssel, valamint kémkedéssel".



Wray kijelentette, hogy az FBI aktívan figyeli ezeket a csoportokat és az Egyesült Államokban folytatott szándékaikat, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az amerikai érdekek és a kritikus infrastruktúra már most is célpontjai az Iránból, valamint nem állami szereplőktől érkező kibertámadásoknak. Ez végül "kinetikus támadásokká" fokozódhat, ha a közel-keleti konfliktus kiterjed - állította az FBI vezetője.



Wray ugyanakkor megjegyezte, hogy az FBI-nak jelenleg nincsenek arra utaló jelei, hogy a Hamásznak szándékában vagy képességében állna az Egyesült Államokon belüli műveleteket végrehajtani. Mindazonáltal az ügynökség nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a Hamász vagy "egy másik külföldi terrorszervezet" megkíséreljen támadást amerikai földön.



Wray megjegyzései akkor hangzottak el, amikor az izraeli erők az október 7-i támadásokra válaszul fokozták gázai betörésüket. Az enklávé egészségügyi hatóságai arról számoltak be, hogy eddig több mint 8500 palesztin halt meg az izraeli megtorlás közepette.



Teherán eközben többször is azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy szítja a közel-keleti feszültségeket. A hónap elején Hoszein Amir-Abdollahian iráni külügyminiszter felszólította Washingtont, hogy vessen véget Izrael támogatásának a Hamásszal való konfliktusban. Irán legfőbb vezetője, Ali Khamenei ajatollah azzal vádolta Washingtont, hogy "irányítja" Izrael Gázára mért csapásait, és Amerikát "a bűnözők egyértelmű cinkosának" nevezte.