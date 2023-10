EU

Ursula von der Leyen: Montenegró már 2030 előtt uniós tag lehet

Már 2030 előtt az Európai Unió tagjává válhat Montenegró, csak politikai akaratra van szükség hozzá, és ha a csatlakozás minden feltétele teljesül, akkor nem kell semmilyen, előre meghatározott dátumhoz kötni a teljes jogú tagság elnyerését - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Podgoricában.



Hozzátette: Montenegró jutott a legtovább az európai integráció útján, most már csak magát a csatlakozást kell szem előtt tartania. Örömének adott hangot amiatt, az ország elindult az integráció útján, és arra biztatta a podgoricai vezetést, hogy tegye meg az utolsó szükséges lépéseket, az EU ajtaja kinyílik majd Montenegró előtt.



Jakov Milatovic montenegrói köztársasági elnök az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalását követő közös sajtótájékoztatón közölte: teljesen reális elképzelés, hogy az ország még 2030 csatlakozzon az EU-hoz. A bizakodásra a véleménye szerint az ad okot, hogy Montenegrónak nincsenek vitás kérdései a szomszédaival, az ország 2017 óta tagja a NATO-nak, a pénzügyi politikáját már két évtizede az euróhasználathoz köti, a tagjelölt országok között élen jár a csatlakozási elvárások teljesítésében, és teljesen összehangolta külpolitikáját az unióéval. "Montenegró csatlakozása csodás üzenet lenne a többi tagjelölt országnak is, mert azt jelentené, hogy a bővítési folyamat él" - húzta alá a montenegrói elnök.



Ursula von der Leyen találkozott Montenegró új miniszterelnökével is, akit kedden reggel választott meg az ország törvényhozása. Milojko Spajic leszögezte: kormánya Európa-barát politikát kíván folytatni, és annak ellenére, hogy szerbbarát politikusokkal is szövetségre lépett, Belgrádnak nem lesz beleszólása a montenegrói politikába. Egyúttal hangot adott abbéli reményének, hogy Montenegró lesz az EU következő tagállama.



Az Európai Bizottság nyugat-balkáni körúton tartózkodó elnöke kedd délután Belgrádba látogat.