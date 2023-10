Hollandia

Felmérés: a holland bírák, ügyészek több mint felét érte már fenyegetés

A válaszadók közel fele az alvilágból származó fenyegetések miatt kevésbé érzi magát biztonságban a munkája során, és ez kihat szakmai tevékenységére is. 2023.10.30 12:53 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A holland bírók és ügyészek több mint fele szembesült már fenyegetéssel vagy megfélemlítéssel, legtöbbször az általuk kezelt, szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyek során - olvasható az Investico oknyomozó újságírói hírportál és a De Groene Amsterdammer hetilap közös felmérésben.



A felmérést a bírák és ügyészek szakszervezetének, a Holland Igazságügyi Szövetségnek (NVvR) a tagjai körében végezték el, amiből az derült ki, hogy a válaszadók közel fele az alvilágból származó fenyegetések miatt kevésbé érzi magát biztonságban a munkája során, és ez kihat szakmai tevékenységére is.



A De Groene Amsterdammer szerint a bírák közel harmada változtatott munkamódszerén, például nevük helyett kódot használnak az ügyiratokon. A hetilap emlékeztetett a Ridouan Taghi marokkói-holland drogbáró vezette bűnszervezettel kapcsolatos nagyszabású büntetőeljárásra, amellyel összefüggésben több súlyos incidens történt; meggyilkolták a koronatanú testvérét, annak ügyvédjét, továbbá egy bűnügyi riportert, Peter R. de Vries-t. A De Vries-ügyhöz köthető aktákon minden érintett eljáró fél névtelenül szerepel.



A felmérésben a megkérdezettek közel 10 százaléka azt mondta, hogy néha biztonsági megfontolásból elutasít egy-egy ügyet. Egy bíró úgy nyilatkozott, hogy nem foglakozik súlyos bűncselekményekkel kapcsolatos eljárásokkal, hogy védje családja biztonságát. A válaszadók ugyancsak aggódnak amiatt, hogy az erőszakkal való fenyegetések kihatnak a jogállamiságra.



Az eredmények összhangban vannak a Holland Igazságügyi Szövetség által végzett korábbi felméréssel. "A fenyegetések száma megdöbbentő" - mondta Marc Fienstra, a szövetség elnöke a NOS műsorszolgáltatónak.



A fontolóra vett intézkedések között szerepel az extra pénzügyi kompenzáció és egy bírói érdekszövetség létrehozása a magas kockázatú ügyekkel kapcsolatban, amelyek Fienstra szerint nem korlátozódnak a bandabűnözésre, hanem például gyermekelhelyezési ügyeket is magukban foglalhatják.



A holland államügyészség szerint az egyre bizonytalanabbá váló igazságügyi környezet a "társadalomban tapasztalható polarizáció" következménye, amely más szakembereket, például az újságírókat, politikusokat és ügyvédeket is érint. Hollandiában mintegy 2500 bíró és 900 ügyész dolgozik, és körülbelül 400-an vettek részt a felmérésben.