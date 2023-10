Izraeli-palesztin

Sok résztvevőt őrizetbe vettek egy tűzszünetet követelő New York-i tüntetésen

Mintegy kétszáz tüntetőt őrizetbe vett a rendőrség New York belvárosában péntek este egy demonstráción, amelyen a szervező csoport (Zsidó hang a békéért) azt követelte Izraeltől, hogy tartson tűzszünetet a Hamász palesztin iszlamista szervezet elleni háborújában. 2023.10.28 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több száz tüntető árasztotta el a manhattani Grand Central Terminal vasútállomás épületét az esti csúcsforgalomban, amivel jelentős fennakadást okozott.



Egy héttel korábban hasonló demonstráció volt az amerikai törvényhozás egyik épületében. Ugyanez a zsidó csoport követelt akkor is tűzszünetet Izraeltől. A hatóságok akkor mintegy háromszáz résztvevőt vezettek el.



Nagy amerikai elitegyetemek befolyásos és vagyonos adományozói közül többen bejelentették, hogy felfüggesztik alma materük támogatását, mert az intézmény falain belül hangos, antiszemita felhangú, Izrael-ellenes tüntetéseket szerveztek diákcsoportok.



Leon Cooperman milliárdos üzletember, a New York-i Columbia Egyetem egykori hallgatója közölte, hogy noha az elmúlt években mintegy 50 millió dollárt adományozott az egyetemnek, most felfüggeszti a támogatást, pénzét ezután más szervezeteknek adja. Cooperman a hét közepén egy interjúban a Hamászt támogató megmozdulásokat szervező diákokat "eszetlennek" nevezte, és szégyennek, hogy ilyen a Columbia Egyetemen megtörténhet.



Az Egyesült Államok vezető műszaki egyeteme, a massachussettsi műszaki egyetem (MIT) hatszáz korábbi diákja nyílt levélben követelte az intézmény vezetésétől, hogy tegyen lépéseket a zsidó diákok biztonságát fenyegető tüntetések ellen. Az intézményben a napokban tartott palesztinpárti demonstráción intifádát, azaz Izrael elleni fegyveres felkelést követeltek, és azt kiabálták, hogy ez az "egyetlen megoldás".



"Egy egyetemet nem az ott tanuló diákok irányítanak" - ezt a Pennsylvaniai Egyetem egyik korábbi diákja és vezetőségi tagja, jelenlegi támogatója, Vahan Gureghian mondta az egyetemi megmozdulásokkal kapcsolatban. Az üzletember a Fox Digital tévének adott nyilatkozatában óvatosságra intette az érintett egyetemek rektorait, amikor olyan döntéseket szándékoznak hozni, amelyek esetleg aláássák intézményük hírnevét, és amelyekkel kockáztatják az anyagi támogatások elvesztését.



A nagy amerikai magánegyetemek a nagy összegű tandíjak mellett nagyban függnek a korábbi diákokból lett befolyásos személyiségek anyagi támogatásától.