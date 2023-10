Izraeli-palesztin

IDF: a gázai kórház alatt rejtőzik a Hamász vezérkara

A Gázavárosban működő Sifa kórház alatt rejtőzik a Gázai övezetet uraló iszlamista Hamász terrorszervezet vezérkara és fő műveleti központja - közölte pénteken Daniel Hagari, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője pénteken.



Hagari sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Hamász valóságos föld alatti várost épített ki az övezet északi része alatt, különösen a legnagyobb gázai kórház, a Sifa alatt berendezett bunkereiben. A külföldi médiának tartott tájékoztatón Hagari hangsúlyozta, hogy a Hamász a Sifa kórház alatti központjából irányítja az Izrael elleni támadásokat. "Konkrét bizonyítékaink vannak arra, hogy terroristák százai özönlöttek be a kórházba, hogy ott elrejtőzzenek az október 7-i mészárlások után" - mondta.



"Izraelnek információi vannak arról, hogy a kórházon kívülről több alagút vezet ehhez a földalatti bázishoz, így a Hamász vezetőinek nem kell belépniük a kórházba eléréséhez, ugyanakkor az egyik kórteremből is van lejárat a komplexumba.



"A Hamász terroristái a Sifa kórházban és más gázai kórházakban terroralagutak hálózatával működnek " - mondta Hagari. "A Sifa nem az egyetlen ilyen kórház, hanem csak egy a sok közül. A Hamász rendszerszerűen használja a kórházakat"- mutatott rá.



Az izraeli hadsereg tudomással bír arról is, hogy a Hamász a kórház alól irányítja az Izrael elleni rakétaindításokat, és fegyvereket is tárol az ezerötszáz ággyal és mintegy négyezer alkalmazottal rendelkező egészségügyi intézmény alatt.



"A Hamász pajzsként használja a kórházakat terrorinfrastruktúrája számára" - mondta Hagari. "A kórházakból vív háborút. Az ezekből a kórházakból folytatott tevékenysége nemcsak izraeli civilek életét veszélyezteti, hanem ártatlan gázai civileket is felhasznál.



"A Hamász terroristái éppen azért működnek a kórházakban, mert tudják, hogy az izraeli hadsereg különbséget tesz terroristák és civilek között" - tette hozzá az izraeli katonai szóvivő, és kiemelte, hogy a Hamász a kórház energetikai rendszerét használja földalatti bázisa működtetéséhez.



Hagari közölte, hogy ezeket az értesüléseket a katonai hírszerzés és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat széles körben gyűjtött forrásai támasztják alá, s az információkat már átadták a szövetségeseknek.



"Ha az egészségügyi létesítményeket terrorista célokra használják, a nemzetközi jog értelmében elveszíthetik védelmüket a támadásokkal szemben" - figyelmeztetett Hagari. A 13-as kereskedelmi tévé jelentése szerint mintegy 30-40 ezer gázai civil is menedéket keresett a kórház térségében a háború kezdete óta, és a csatorna szakértői szerint izraeli túszokat is fogva tarthatnak ezen a helyen.



A Hamász Hagari szavaira reagálva azt állította, hogy az IDF állításai minden alapot nélkülöznek.



A Gázai övezetet uraló Hamász fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, több mint 1400 embert meggyilkoltak, további mintegy háromezret megsebesítettek, valamint mint