Háború

EBRD: elérte a 3 milliárd eurós célt az Ukrajnának folyósított támogatás

Elérte a 3 milliárd eurós célt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) által Ukrajnának folyósított pénzügyi támogatás értéke. 2023.10.28 07:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az EBRD - Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője - a háború kezdete után nem sokkal legalább 3 milliárd eurós finanszírozási programot hirdetett meg Ukrajna számára a 2022-2023-as időszakra. Tavaly ebből 1,7 milliárd eurót folyósított, és további 200 millió euró finanszírozást hajtott fel pénzügyi partnerintézmények bevonásával.



A hétfői beszámoló szerint az EBRD a 3 milliárd eurós támogatási célt azzal a megállapodással érte el, amelynek alapján a bank saját forrásból, társfinanszírozóként 100 millió eurót folyósít az ukrán agrárszektornak az élelmiszerellátási biztonság erősítésére.



Ennek a hétfőn aláírt finanszírozási programnak a teljes értéke 480 millió euró; a fennmaradó részt a Világbank-csoporthoz tartozó International Finance Corporation (IFC), illetve az amerikai kormány fejlesztési finanszírozási szervezete, a Development Finance Corporation (DFC) folyósítja.



Hétfői tájékoztatásában az EBRD megerősítette: kormányzótestülete 3-5 milliárd euró közötti tőkeemelést kíván elérni annak érdekében, hogy a bank folytathassa Ukrajna támogatását a háború alatt és az újjáépítés idején is.



Az EBRD májusban tartott idei közgyűlésén jelezte először, hogy várhatóan tőkeemelést kér részvényeseitől, annak érdekében, hogy a következő években az ukrajnai finanszírozások kockázatainak rendszerszintű megosztása - vagyis külső adományozók bevonása - nélkül folytathassa Ukrajna támogatását.



Az EBRD hétfői tájékoztatása szerint az orosz támadás utáni első teljes év háborús kárai alapján készült legutóbbi becslés arra vall, hogy az ukrajnai újjáépítés költségei elérhetik a 411 milliárd dollárt.



A bank hangsúlyozza, hogy ezt a költséget egyetlen bank sem tudja egyedül vállalni, és a magánszektornak döntő szerepe lesz az ukrán gazdaság helyreállításában.



Az Ukrajnának folyósított eddigi EBRD-finanszírozások fő elemei között van az Ukrenergo áramelosztó vállalatnak nyújtott 520 millió eurós likviditáspótló támogatás és a Naftohaz ukrán gázipari vállalatnak összeállított 300 millió - a külső társfinanszírozásokkal együtt 500 millió - eurós finanszírozási csomag.



Az EBRD emellett aláírt egy 250 millió eurós hitelmegállapodást az ukrán vasúttársasággal az Ukrajnát és az Európai Uniót összekötő vasútvonalak fejlesztésére.



A bank 300 millió euróval finanszírozza az Európai Unió által tavaly májusban "szolidaritási folyosók" néven meghirdetett kezdeményezést is, amelynek célja alternatív vasúti és közúti szállítási lehetőségek kialakítása Ukrajna mezőgazdasági exportja számára, tekintettel arra, hogy a háború a fekete-tengeri kikötőkből induló fő ukrán hajózási útvonalakat is érinti - áll az EBRD hétfői londoni tájékoztatásában.