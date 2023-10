Illegális bevándorlás

M1: órákon át lövöldöztek Horgosnál

Órákon át tartó lövöldözés hallatszott péntek hajnalban Magyarország déli határának szerb oldalán, Horgos környékén - hangzott el az M1 aktuális csatorna Híradójában pénteken délelőtt. A szerb rendőrség közlése szerint legalább három migráns meghalt, egy pedig megsebesült a migránsbandák közötti lövöldözésben.



A Híradó helyszíni tudósítója elmondta: hajnali 3 óra körül kezdődött a lövöldözés a Horgos környékén, ahol az utóbbi időben migránsok szállt meg a lakatlan birtokokat. A faluban még reggel a piacra menők is hallották az automata fegyverekből leadott lövéseket. Azóta a szerb rendőrök lezárták, biztosítják a területet és megkezdték a migránsok elszállítását - mondta a riporter.



Hozzátette: a horgosiak kálváriája már 2015 óta tart, rendszeresek az atrocitások. Most megint félnek, azt tanácsolták nekik, hogy zárkózzanak be, aki teheti ne menjen ki a faluból.



Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet vezetője a Híradóban elmondta: Magyarország déli határánál a szerb oldalon szervezett bűnözői csoportok felosztották egymást közt a területet. Afgán és marokkói embercsempész bandák ellenőrzik a környéket, mindennapos a fegyverhasználat.



Már az is előfordult, hogy magyar határörökre tüzeltek. Sok fegyver érkezik koszovói és albán útvonalakon, nem várható, hogy enyhül a helyzet - jegyezte meg Marsai Viktor.



A szerb rendőrség megerősítette a szerbiai közszolgálati televízió értesülését, mely szerint legalább három migráns meghalt, egy pedig megsebesült péntek hajnalban migránsbandák közti lövöldözésben a magyar határ melletti Horgos külterületén.



Az utóbbi néhány hónapban több leszámolás is történt a magyar-szerb határ közelében migránscsoportok és embercsempészbandák között.