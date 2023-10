Izraeli-palesztin

Bennett: Izrael az egész világot védi a radikális iszlámmal szemben

Izrael az egész világot védi az iszlám radikalizmussal szemben, amikor háborút visel a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet ellen - mondta vasárnap Naftali Bennett volt izraeli miniszterelnök.



Bennett a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva egyenlőségjelet vont a Hamász és az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorcsoport között, kijelentve: Izrael gyakorlatilag az Iszlám Állammal él szomszédságban.



Hozzátette: Izrael legnagyobb hibája az volt, hogy húsz éven keresztül hallgatott a világra, és önmérsékletet tanúsítva nem semmisítette meg a Hamászt.



"Nem a világot hibáztatom, a világ mindig is képmutató módon viselkedett a zsidó állammal szemben. Magunkat hibáztatom, amiért hallgattunk a világra" - fogalmazott az izraeli politikus, aki egy éven át, tavaly júniusig állt az izraeli kormány élén.



Bennett szerint a Hamász által Izrael ellen két hete elkövetett terrortámadás után indult izraeli hadművelet célja a Gázai övezet demilitarizálása.



Hozzátette: Izraelnek nem maradt más lehetősége a Hamász felszámolásán kívül.



Hiba volt azt gondolni, hogy Izrael kordában tudja tartani a Hamászt és szomszédságban élhet vele, "és ezt a hibát most kiküszöböljük" - fogalmazott Naftali Bennett a vasárnapi BBC-műsorban.



A volt izraeli miniszterelnök szerint a Hamász és a radikális iszlám következő célpontja a Nyugat, és "akik úgy gondolják, hogy a terror nem éri el például Londont, azok tévednek".



Bennett szerint éppen ezért Izrael az egész világot védi az iszlám radikalizmussal szemben a Hamász elleni hadviseléssel.



Rishi Sunak brit miniszterelnök, aki a héten Izraelben és a térség több más országában járt, a Downing Street által vasárnap ismertetett nyilatkozatában kiemelte: összes tárgyalópartnerének az volt az igen erőteljesen hangsúlyozott álláspontja, hogy minden lehetséges módon meg kell akadályozni a konfliktus szétterjedését a régióban.



Sunak szerint továbbra is szilárdan kell törekedni a térség békésebb és stabilabb jövőjének biztosítására a terrorizmus által megtestesítette gonosz legyőzésével.



A Hamász fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, és több mint 1400 embert meggyilkoltak, háromezret megsebesítettek, 200 embert túszul ejtettek és a Gázai övezetbe hurcoltak.