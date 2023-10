Illegális bevándorlás

A Boszniát is érintő balkáni útvonal kiemelt figyelmet igényel az iszlamisták miatt

A balkáni útvonalon kevesebben érkeznek, mint a tengeren, de a terrorveszély a szárazföldi migrációs folyosón magasabbnak számít. A Boszniát is érintő balkáni útvonal kiemelt figyelmet igényel a radikalizálódott iszlamista személyek és csoportok jelenléte miatt - hangoztatta Matteo Piantedosi belügyminiszter a Szlovéniával közös határátkelőhelyek ellenőrzésének szombati visszaállítása előtt.



Matteo Piantedosi a RAI olasz közmédia leghallgatottabb rádiócsatornájának adott interjúban pénteken elmondta, hogy a Földközi-tengeren keresztül a dél-olaszországi partokra érkezőket könnyebben tudják ellenőrizni, a hatóságok az esetek többségében követik a csónakokat, a partra szálló embereket központokba szállítják, ahol azonosítják őket, és adataikat összevetik az adatbázisok információival.



"A balkáni útvonal teljesen más: szárazföldi mozgásról van szó, amely ráadásul Bosznián is keresztül halad, utóbbi pedig számos elemző szerint olyan személyek és csoportok kamrája, amelyek valamilyen módon kapcsolatban állnak a radikalizálódott iszlámmal" - mondta a belügyminiszter. Hozzátette: a titkosszolgálatok több vészjelzést továbbítanak a balkáni migrációs útvonal irányából, mint a Földközi-tenger felől, a balkáni útvonalon "magányos farkasok és jelentős mennyiségű fegyver mozog".



A római miniszterelnöki hivatal szerdán közölte, hogy szombattól helyreállítja az ellenőrzést a szlovén határon a Hamász október 7-i izraeli terrortámadása, valamint a Franciaországban és Brüsszelben elkövetett merényletek nyomán. Az ellenőrzést tíz napra vezetik be újra, utána meghosszabbíthatják akár hat hónap időtartamra.



Róma adatai szerint év eleje óta több mint 16 ezer illegális bevándorló érkezett a balkáni útvonalon Olaszországba. Több mint felük afgán állampolgár volt, 25 százalékuk pakisztáni, a többiek Bangladesből, Indiából, Törökországból, Nepálból, Burundiból, Irakból és Iránból érkeztek. Csupán 32 százalékuk adott be nemzetközi védelem iránti kérelmet, a többiek továbbmentek más országok felé.



Antonio Tajani külügyminiszter a Quotidiano Nazionale kiadói csoportnak azt mondta, jelenleg nem számolnak esetleges terrortámadással olasz területen. "Nem szabad az ördögöt a falra festeni, de nem is szabad alábecsülni a veszélyt. Tudjuk, hogy a nyugat-balkáni térség magas szintű biztonsági veszélyt hordoz magában, ezért függesztettük fel a schengeni mozgásszabadságot" - jelentette ki.



A Szlovéniával határos Friuli-Venezia Giulia tartomány kormányzója, Massimiliano Fedriga a jelenlegi nemzetközi feszültség helyzetben szükségesnek nevezte a határellenőrzést, de reményét fejezte ki, hogy minél rövidebb ideig marad hatályban.