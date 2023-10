Nagy-Britannia

Újabb időközi választásokon szenvedett vereséget a kormányzó brit Konzervatív Párt

Két időközi parlamenti választáson mért komoly vereséget a legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt a kormányzó Konzervatív Pártra. Ez volt a tizenhárom éve kormányzó konzervatívok negyedik veresége az elmúlt négy hónapban.



Csütörtökön a Londontól 30 kilométerre északra fekvő Mid Bedfordshire, illetve a középnyugat-angliai Tamworth választókerületeiben tartottak időközi választásokat, mivel e körzetek korábbi konzervatív alsóházi képviselői politikai, illetve jogi okokból lemondtak mandátumukról.



Mid Bedfordshire-t 1931 óta - vagyis több mint 90 éve - folyamatosan konzervatív törvényhozók képviselték a londoni alsóházban.



A péntek délelőtt véglegessé vált adatok szerint azonban most a Labour jelöltje, Alistair Strathern nyert a korábbi választáson elért hatalmas, 24 664 szavazatnyi konzervatív többséget átfordítva.



A brit választási bizottság adatai szerint a Munkáspárt 1945 óta egyetlen választáson sem fordított át a maga javára ekkora tory szavazattöbbséget.



A Munkáspárt a Mid Bedfordshire-i körzetben a voksok 34,1 százalékát szerezte meg; ez 12,4 százalékponttal jobb eredmény az ellenzéki erő által a 2019-es országos parlamenti választáson e választókerületben elért szavazataránynál.



Festus Akinbusoye, a tory jelölt 31,1 százalékot kapott; ez 28,6 százalékpontos visszaesés a konzervatívok által négy éve itt elért eredményhez képest.



A körzetben jól szerepeltek a Liberális Demokraták is, akiknek jelöltje 23,1 százalékot szerzett, 10,5 százalékponttal többet a párt 2019-es helyi szavazatarányánál.



Tamworth választókerületében a Labour jelöltje, Sarah Edwards a 2019-es 19 600 szavazatnyi konzervatív többséget átfordítva nyert, a voksok 45,8 százalékával. Ez 22,1 százalékpontos szavazatarány-emelkedésnek felel meg 2019-hez mérve.



A konzervatív jelölt, Andrew Cooper 40,7 százalékot szerzett, 25,7 százalékponttal kevesebbet a toryk négy évvel ezelőtti helyi eredményénél.



A 2010 óta kormányon lévő Konzervatív Párt az utóbbi hónapok összes időközi parlamenti választásán súlyos vereségeket szenvedett.



A Munkáspárt jelentős előretörését az országos felmérések is hónapok óta egyértelműen jelzik. A legnagyobb brit közvélemény-kutató csoport, a YouGov e héten ismertetett legfrissebb kimutatása szerint a Labour már 22 százalékpontos előnyben van: a konzervatívokra 25 százalék, a Munkáspártra 47 százalék szavazna, ha most tartanák a parlamenti választásokat Nagy-Britanniában.



A következő brit parlamenti választás jövőre esedékes, de időpontja még nem ismert.