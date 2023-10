Izraeli-palesztin

Peking: több mint ezer kínai állampolgár hagyta el Izraelt

Több mint ezer kínai állampolgár hagyta el Izraelt a gázai konfliktus két héttel ezelőtti kezdete óta - közölte pénteken a kínai külügyminisztérium.



Szokásos sajtótájékoztatóján Mao Ning külügyi szóvivő elmondta, hogy a konfliktus október 7-i kirobbanásakor több mint 280 kínai állampolgár a Gázai övezethez közeli, dél-izraeli Szderot városban rekedt, ahol veszélyben voltak.



"Kína arra kérte Izraelt, hogy minden tőle telhetőt tegyen meg a kínaiak kimenekítéséért, és nemzetközi erőfeszítéssel ez sikerült is" - mondta a szóvivő.



"Az első adatok szerint a konfliktus kitörése óta több mint ezer kínai állampolgár hagyta el már Izraelt" - tette hozzá.



Vang Ji kínai külügyminiszter korábban kijelentette, hogy Kína támogatja a palesztin nép "igaz ügyét" nemzeti jogaik érvényesítésében, és hangsúlyozta, hogy a történelmi igazságtalanságnak mielőbb véget kell vetni, Kína továbbra is a béke oldalán áll - szögezte le.



A konfliktus kitörése óta Kína 4 halott és 4 eltűnt állampolgáráról számolt be.