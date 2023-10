Izraeli-palesztin

WHO: menetkész az egészségügyi segélyszállítmány a Gázai övezetbe

A szállítmányban egyebek között krónikus betegek és sebesültek kezeléséhez, ápolásához szükséges gyógyszerek vannak, biztosítva ezzel 300 ezer ember ellátását, beleértve várandós nőket is.

Egészségügyi segéllyel megrakott öt teherautó várakozik indulásra készen Egyiptom és a Gázai övezet határán, hogy elindulhasson az övezetbe - közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



A WHO egyúttal üdvözölte Izrael előző napi bejelentését, hogy nem fogja útját állni az Egyiptom felől az övezetbe szánt humanitárius szállítmányoknak.



"Teherautóink megrakodva és menetkészen állnak" - hangsúlyozta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója londoni sajtótájékoztatóján.



Kifejezte abbéli reményét, hogy a készleteket a lehető leghamarabb - "remélhetőleg már holnap" - célba juttatják, amint megnyílik a rafahi határátkelő.



Elmondta, további 40 tonna segély a jövő hétig szintén megérkezik a térségbe. A szállítmányban egyebek között krónikus betegek és sebesültek kezeléséhez, ápolásához szükséges gyógyszerek vannak, biztosítva ezzel 300 ezer ember ellátását, beleértve várandós nőket is.



Az egyiptomi al-Kahera News hírtelevízió saját forrásaira hivatkozva közölte, hogy a rafahi határátkelőt pénteken megnyitják. A Maán palesztin hírügynökség és az egyiptomi biztonsági erők egyik magas rangú tisztségviselője közölte, hogy a humanitárius segélyeket szállító első 20 teherautó átkelését António Guterres ENSZ-főtitkár személyesen fogja felügyelni október 20-án a határon.



Ez lenne az első humanitárius szállítmány, amely bejut az övezetbe, miután Izrael teljes blokád alá vette, és elkezdte bombázni a mintegy 2,3 millió lakosú Gázai övezetet a Hamász radikális iszlamista szervezet összehangolt, október 7-i támadása miatt. Az ENSZ humanitárius katasztrófa veszélyére figyelmeztetett a palesztinok lakta part menti sávban.