Munkabeszüntetés

Olaszországban egynapos országos sztrájk kezdődött; a vasúti és légi járatok közül is többet töröltek

Olaszországban a vasutasok csütörtök este kilenc órakor kezdődő munkabeszüntetésével elindult a szakszervezetek által meghirdetett huszonnégyórás, országos sztrájk, amely a tömegközlekedés mellett az egészségügyet és az oktatást is érinti.



A munkabeszüntetést az UIL szakszervezeti tömörülés hirdette meg, de számos érdekképviselet támogatja. A legnagyobb szakszervezeti föderációként ismert CGIL főtitkára Maurizio Landini bejelentette, hogy készek az általános sztrájkra is novemberben a Giorgia Meloni vezette kormány gazdasági-költségvetési intézkedéseivel szemben.



A vasutasok sztrájkja péntek este kilenc óráig tart, a munkabeszüntetéshez csatlakoztak a három legnagyobb vasútvállalat, a Trenitalia, az Italo és a Trenord dolgozói. Kivételt képeznek a nagysebességű vonatjáratok, amelyek közlekednek.



A sztrájk kiterjed a hajó- és a légiközlekedésre is, A milánói Linate és Malpensa repülőterek közlése szerint a járatok húsz százalékát már törölték, és csatlakoznak a sztrájkhoz a repülőtéri poggyászkezelők is.



A városi tömegközlekedés pénteken akadozik: a sztrájk időpontjai városról városra változnak. Sztrájkolnak az autósztráda-vállalatok dolgozói, valamint az egészségügyben és az oktatásban dolgozók is.



Leáll az ország összes acélgyára: a dél-olasz Tarantóban található Ilva-acélművek munkásai pénteken Róma központjában tartanak tüntetést munkahelyeik védelmében.