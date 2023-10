Terrorizmus

Fokozott biztonsági intézkedések mellett tarttották meg a halálra késelt tanár gyászszertartását Franciaországban

Fokozott biztonsági intézkedések közepette búcsúztatták el csütörtökön az észak-franciaországi Arrasban Dominique Bernard-t, akit hat nappal ezelőtt egy helyi gimnáziumban halálra késelt egy radikális iszlamista, az iskola egyik volt tanulója. A támadás hatására a legmagasabb szintű terrorkészültséget vezették be az országban.



Az 57 éves tanár gyászmiséjét az arrasi székesegyházban tartották meg Emmanuel Macron államfő és felesége, Brigitte, valamint Gabriel Attal oktatási miniszter részvételével.



"Érzékeny és visszahúzódó volt, nem szerette a világ zaját" - mondta a meggyilkolt tanár szintén tanár felesége mintegy ezer gyászoló előtt. A búcsúztatást a székesegyház előtti téren - amelyet nagy erőkkel biztosított a rendőrség - mintegy hatszázan követték óriáskivetítőkön. A Gambetta-Carnot gimnáziumban, amelyben a támadás történt, csütörtökön felfüggesztették a tanítást azért, hogy a diákok és az iskola dolgozói részt vehessenek a gyászmisén.



Dominique Bernard-t csütörtökön a legmagasabb állami elismeréssel, a Becsületrend lovagi fokozatával tüntette ki az államfő.



Emmanuel Macron a gimnáziumban tett látogatásán múlt pénteken emlékeztetett arra, hogy "szinte napra pontosan három évvel Samuel Paty meggyilkolása után ismét egy iskolában csapott le az iszlamista terrorizmus barbarizmusa". 2020. október 16-án egy csecsen iszlamista lefejezett a nyílt utcán egy történelemtanárt, Samuel Patyt a Párizshoz közeli Conflans-Sainte-Honorine-ban azért, mert tíz nappal korábban a szólásszabadságról tartott óráján Mohamed profétáról készített karikatúrákat mutatott be a tanulóknak. A 18 éves iszlamista támadót a helyszínen lelőtték a rendőrök.



A múlt heti késes merényletet, amelyben további hárman megsérültek, egy 20 éves, csecsen nemzetiségű orosz állampolgár, Mohamed Moguskov követte el, aki iszlamista nézetei miatt szerepelt az állambiztonságra veszélyes személyek titkosszolgálati nyilvántartásában, és állandó megfigyelés alatt állt. A támadást megelőzően a férfi a mobiltelefonjában talált felvétel szerint hűséget fogadott az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezetnek. Kihallgatásán nem adott magyarázatot a tettére.



A francia hatóságok tartanak attól, hogy az iszlamista palesztin Hamász és Izrael közötti konfliktus miatt Franciaországban is fokozódik a terrorfenyegetettség.