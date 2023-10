Terrorizmus

Ismét bombariadók voltak a franciaországi repülőtereken

"Legalább 8 repülőteret" kiürítettek a riasztások miatt - közölte egy rendőrségi forrás.



Fenyegetések miatt a két nagy nemzetközi párizsi repülőtér kivételével már szerdán kiürítették a legtöbb franciaországi regionális repülőteret, ami 130 járat törlését és jelentős késéseket idézett elő.



A bombariadók - iskolákban, közhivatalokban, múzeumokban - mindennapossá váltak Franciaországban múlt péntek óta, amikor egy radiális iszlamista halálra késelt egy francia tanárt az északi Arras város egyik gimnáziumában. A merényletet követően a kormány a legmagasabb szintűre emelte a terrorkészültséget az országban.



Csütörtökön a kiürítések Brest, Carcassonne, Rennes, Tarbes, Bordeaux-Mérignac, Béziers, Montpellier és Nantes repülőtereit érintették. Az AFP hírügynökség megkeresésére a francia polgári légiközlekedési hatóság (DGAC) megerősítette, hogy csütörtök délelőtt több nemzeti repülőtér is kapott támadással kapcsolatos fenyegetést, de pontos számokat és városneveket nem közölt, miután a helyzet folyamatosan változik.



Egyes repülőterek közleményt is kiadtak a kialakult helyzetről.



Az észak-franciaországi lille-i repülőtér délelőtt az X-en (korábban Twitter) azt közölte, hogy "bombariadó miatt evakuálást hajtanak végre", majd félórával később arról számolt be, hogy a fenyegetés "megszűnt", és "a repülőtér fokozatosan újranyit".



Eric Dupond-Moretti igazságügyi miniszter szerdán elítélte a "pszichózishoz vezető vicceket", s arra figyelmeztetett, hogy a hamis riasztások, különösen az utóbbi napokban elszaporodott bombariadók mögött álló "bohócokat" meg fogják találni és megbüntetik a hatóságok.



Csütörtökön a versailles-i kastélyt is újból kiürítették egy pokolgépes fenyegetés miatt. A pénteki késes merénylet óta ez volt a negyedik bombariadó az egyik leglátogatottabb francia turisztikai célpontnál, amely szombaton, kedden és szerdán is kapott fenyegetést.



A déli Alpes-Maritimes megye prefektúrája az X-en arra emlékeztetett, hogy a hamis bombariadók elkövetői két év szabadságvesztéssel és 80 ezer eruós pénzbírsággal sújthatók.