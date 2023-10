Energiaválság

Legalább 189 bomló holttestet kellett elvinni egy ravatalozóból

Legalább 189 ember súlyosan elkorhadt holttestét távolították el egy coloradói ravatalozóból, miután kiderült, hogy nem megfelelően tárolták őket - közölték a hatóságok, felfelé módosítva a két héttel ezelőtti korábbi becsléseket.



"A csapatok legalább 189 személyt távolítottak el és szállítottak az El Paso megyei halottkémi hivatalba" - közölte kedden a coloradói nyomozóiroda, hozzátéve, hogy a folyamat október 13-án fejeződött be. "Az elhunytak teljes száma változhat, ahogy az azonosítási és vizsgálati folyamatok folytatódnak".



Korábbi becslések szerint 115 holttestet találtak a helyszínen. A holttestek a bomlás olyan előrehaladott állapotában vannak, hogy sokuk azonosításához DNS-elemzésre lesz szükség - ez a folyamat több hónapot is igénybe vehet - közölték a hatóságok.



Az elhunyt személyek maradványait a hatóságok fedezték fel, akik egy bejelentésre reagáltak, miszerint bűzös szag áradt a Return to Nature temetkezési vállalatból, amely a coloradói Penrose kisvárosban, egy rosszul gondozott épületben található.



Az emberi maradványok felfedezésére azután került sor, hogy a ravatalozó tulajdonosai az elmúlt hónapokban nem fizették be az adót, és kilakoltatták őket az egyik ingatlanukból. Emellett beperelte őket kifizetetlen számlák miatt egy hamvasztási szolgáltatás, amely közel egy évvel ezelőtt szüntette be az üzletkötést a ravatalozóval - írják a jelentések.



"Anélkül, hogy túl sok részletet közölnénk, hogy elkerüljük a családok további áldozattá válását, a ravatalozó azon területe, ahol a holttesteket helytelenül tárolták, borzalmas volt" - mondta Allen Cooper, Fremont megye seriffje a hónap elején.



Cooper hozzátette, hogy a helyszín, amelyet a mentőszolgálat munkatársai a hatóságok kiérkezésekor felfedeztek, olyannyira nyomasztó volt, hogy az egyik mentős rosszul lett, és orvosi kezelésre szorult.



A temetkezési vállalat honlapján az áll, hogy úgynevezett "zöld temetkezési" szolgáltatást kínál, amely állítása szerint az elhunyt szerettéről minimális környezeti terheléssel - és balzsamozó vegyszerek használata nélkül - lehet gondoskodni. Az állami törvények előírják, hogy minden olyan holttestet, amelyet nem temetnek el 24 órán belül, megfelelően hűteni kell.



A temetkezési vállalat tulajdonosai nyilvánosan nem nyilatkoztak a helyzetről.