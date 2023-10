Illegális bevándorlás

Olaszország határellenőrzést vezet be Szlovéniával közös határán

Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter tájékoztatta Bostjan Poklukar szlovén hivatali kollégáját, hogy az Európában és a Közel-Keleten megváltozott helyzet miatt biztonsági okokból határellenőrzést vezet be Szlovéniával közös határán - közölte szerdán a szlovén belügyminisztérium.



Az olasz ideiglenes intézkedés célja a terrorizmus és a szervezett bűnözés megelőzése - olvasható a közleményben.



A két tárcavezető kedden este egyeztetett telefon, és egyetértettek abban, hogy a szlovén és olasz hatóságok által is megfigyelt nyugat-balkáni migrációs útvonal "vonzó folyosó lehet a potenciális radikalizálódás számára".



Poklukar szerint a határellenőrzésnek ideiglenesnek és arányosnak kell lennie. Felszólította Piantedosit, hogy olyan intézkedéseket vezessenek be, amelyek "nem szakítják meg a határvidéken élő emberek kulturális, baráti és családi kapcsolatait".



A szlovén és az olasz országos rendőrfőkapitány hamarosan tárgyalni fog a részletekről - közölte a minisztérium, hozzátéve: a szlovén rendőrség fokozottan figyeli a helyzetet, és ennek megfelelően intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy minden szlovén állampolgár biztonságát szavatolja.



Az STA szlovén hírügynökség azt írta: Olaszország bejelentését követően Szlovénia is arra készül, hogy értesítse az Európai Bizottságot a határellenőrzés bevezetéséről Horvátországgal és Magyarországgal közös határán.