Bombafenyegetés miatt kiürítettek hat franciaországi repülőteret - videó

Hat franciaországi repülőteret (Lille, Lyon, Nantes, Nizza, Toulouse és a Párizshoz közeli Beauvais) ürítettek ki szerdán bombafenyegetés miatt - közölte egy rendőrségi forrás az Agence France-Presse (AFP) hírügynökséggel. A francia DGAC légiközlekedési hatóság szóvivője megerősítette a bombariadó miatti evakuálást.



A The Sun szerint a francia hatóságok először délelőtt 10 körül, telefonon kaptak figyelmeztetést a bombaveszély miatt, Párizsban pedig e-mailben kaptak fenyegetést. A helyszíneket szakértők vizsgálják át bombakereső kutyákkal.

#BREAKING: France is evacuating 6 airports due to terror threats.



Toulouse airport is being evacuated in the video.#France #Francia #Airport #Terrorism pic.twitter.com/bkc7yiiKlX