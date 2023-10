Izraeli-palesztin

Rendőrökre támadtak palesztinpárti tüntetők Berlinben

Rendőrökre támadtak palesztinpárti és Izrael-ellenes tüntetők Berlinben kedd este és éjjel több megmozduláson.



A Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság szerdai összefoglalója szerint a német főváros Neukölln nevű kerületében több spontán tüntetésen palackokkal, kövekkel, pirotechnikai eszközökkel dobálták meg a rendőröket. Az egyik helyszínen barikádokat is igyekeztek emelni és gyújtogattak. A rendőrök vízágyúval oltották el az égő kukákat, elektromos rollereket és egyéb tárgyakat.



A város fő jelképei közé tartozó Brandenburgi kapunál is tüntettek, nagyjából háromszázan. Az RBB tudósítói szerint a tömegből arab és német nyelven a többi között azt skandálták, hogy "gyerekgyilkos Izrael", és hogy "szabad Palesztinát". Az igen felindult emberekből álló csoportot feloszlatták, a művelet közben paprikaspray-t is használtak, és több embert őrizetbe vettek.



A megmozdulást a magát bebörtönzött palesztinok szolidaritási hálózataként jellemző Samidoun egyesület szervezte. A szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) által szélsőbaloldaliként nyilvántartott egyesületet a közeljövőben betiltják, ezt Olaf Scholz kancellár jelentette be a napokban a szövetségi parlamentben (Bundestag), visszataszítónak nevezve a szervezet Izrael-ellenes, antiszemita, és az Izraelre rátámadó Hamászt dicsőítő berlini megmozdulásait.



A palesztin szélsőséges iszlamista szervezet nagyszabású támadásának kezdete, október 7. óta Németország számos nagyvárosában szinte napi rendszerességgel tartanak palesztinpárti tüntetéseket, amelyeken gyakorta történnek Izrael-ellenes és antiszemita megnyilvánulások, és több demonstráció torkollt már összecsapásba a rendőrséggel.



Más atrocitások is érik a németországi zsidó közösséget, így például Berlinben legkevesebb hét lakóépületre Dávid-csillagot mázoltak, és kedd éjjel ismeretlenek két Molotov-koktélt hajítottak egy épület felé, amelyben zsidó intézmények működnek. A közösségi ház előtt, a járdán keletkezett tüzet az épület őrzésével foglalkozó biztonsági szolgálat egy munkatársa eloltotta, anyagi kár nem keletkezett. Az országos politika számos vezető személyisége elítélte az eseteket és az antiszemitizmus erősödésére figyelmeztetett.