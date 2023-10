Az izraeli hadsereg nyilvánosságra hozta a hangfelvételt a több 100 áldozatot követelő gázai csapásról

Izrael újabb bizonyítékokat tett közé szerdán az Iszlám Dzsihád felelősségéről a gázai kórház melletti robbanásban.



Az izraeli hadsereg szóvivője nyilvánosságra hozott több, terroristák között kedd este, a gázai Al-Ahli kórház melletti robbanás után lehallgatott beszélgetést, melyekből az derül ki, hogy a Hamász tudott az Iszlám Dzsihád felelősségéről, és szándékosan állította, hogy Izrael bombázta a kórházat.



A telefonbeszélgetések mellett a robbanás videófelvételei is az izraeli álláspontot látszanak alátámasztani. Nem csak az izraeli légifelvételeken, hanem az Al-Dzsazíra pánarab hírcsatorna felvételein is látszik, hogy rakéta zuhant a kórházra, amelyet nem a levegőből indítottak.



A szóvivő szerint bizonyító értékűek a kórház környékéről készült légi fényképfelvételek is, melyek a becsapódás előtt és után készültek. A bombák ugyanis krátert hoznak létre, s ilyen nincs a kórháznál, és az izraeli légicsapások rombolást okoznak a környező épületekben, de ezúttal ez sem történt meg.



"A Hamász tudta, hogy az Iszlám Dzsihád a felelős, ezért kampányt indított"- mondta Daniel Hagari szerda reggel az elfogott telefonbeszélgetések alapján. "Sok sajtóorgánum azonnal továbbadta a Hamász ellenőrizetlen állításait, hazugságait. Szeretnék valamit világossá tenni: nem lehet olyan gyorsan megérteni, hogy mi történt, mint ahogy a Hamász kijelentette, hogy tudja" - tette hozzá a szóvivő.



"- Először látunk rakétát így becsapódni, ezért mondjuk, hogy az Iszlám Dzsihádé volt.

- Micsoda?

- Azt mondják, a Dzsihádé volt.

- A miénk?

- Úgy tűnik!

- Ki mondja?

- Azt mondják a lövedék srapneleiből, hogy ez helyi gyártmány, nem olyan, mint az izraeli rakéták repeszei" - hangzik el a többi között az elfogott hangfelvételeken.



A palesztinok és az arab világ nagy része Izraelt hibáztatta a Hamász állítása nyomán, azt közölték, hogy Izrael mért csapást az egészségügyi intézményre, ahol több százan haltak meg. Izraelt Jordánia, Törökország, Egyiptom, Szaúd-Arábia és mások azonnal elítélték emiatt.



A Hamász által vezetett gázai egészségügyi minisztérium kezdetben azt közölte, hogy legalább 500 embert öltek meg, de később ezt a számot 200 és 300 közé módosították.



Izrael csak több óra elteltével, a légierő repülési adatainak elemzése után, s a robbanásról készült felvételek tanulmányozását, s bizonyítékok gyűjtését követően, a történtek kivizsgálása után jelentette meg álláspontját, miszerint az Iszlám Dzsihád "hibás", vagyis izraeli településekig el nem jutó, hanem még az övezetben felrobbant rakétája okozta a tragédiát a gázai kórházban.

IDF releases a recording of an intercepted phone call between two Hamas operatives who discuss the failed Islamic Jihad rocket that landed on the Gaza hospital. pic.twitter.com/ozoXclXLxD