IDF: Izrael humanitárius övezetet hoz létre a Gázai övezet déli részén

A hét eleje óta a Gázai övezet északi része lakosainak százezrei költöztek délre az izraeli hadsereg felszólítása nyomán. 2023.10.18 09:27 MTI

Izrael humanitárius övezetet hoz létre az övezet déli, tengerparti részén a Gázai övezet északi részéről elmenekülők részére - jelentette a katonai szóvivő szerdán.



Az izraeli hadsereg (IDF) továbbra is arra szólítja fel az övezet északi részének civil lakosságát, hogy meneküljenek a Vádi Gáza folyón túli, déli területekre, ahol Al-Mavasziban segélyekkel várja majd őket egy humanitárius zóna.



A hadsereg közleménye szerint a nemzetközi humanitárius segélyeket "szükség esetén" a Hán-Junisztól nyugatra eső területre irányítják. A hét eleje óta a Gázai övezet északi része lakosainak százezrei költöztek délre az izraeli hadsereg felszólítása nyomán.



Egyelőre nem világos, hogy Izrael miként és mikor engedélyezi a segélyek bejuttatását az övezetbe, ugyanis korábban ezt összekötötték az Izraelből a gázai övezetbe hurcolt mintegy kétszáz izraeli fogoly számára nyújtott humanitárius lépésekkel.



John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője Joe Biden amerikai elnök szerdai izraeli látogatása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államok "közel áll a megállapodáshoz Egyiptommal a humanitárius segélyek Gázába történő átadásáról." Azt is közölte, hogy az amerikai kormány továbbra is kapcsolatban áll Izraellel a civilek védelmének fontosságát illetően.



"Optimisták vagyunk azzal kapcsolatban, hogy képesek leszünk humanitárius segélyt szállítani Gázába" - mondta Kirby.



Kirby elmondta, hogy Joe Biden elnök Izraelben várhatóan találkozik a Hamász terrortámadás áldozatainak és a Gázába hurcoltaknak a családtagjaival. Kirby kijelentette, hogy Biden "kemény kérdéseket" kíván feltenni izraeli kollégáinak, foglalkozni fog a gázai humanitárius kérdésekkel, az elraboltak ügyével, valamint Izrael jövőre vonatkozó terveivel.



Joe Biden Izraelbe érkezése előtt jelentősen csökkent az izraeli légierő támadásainak száma a Gázai övezetben található iszlamista szervezetek célpontjai ellen.



Izraelben attól tartanak, hogy megbeszélések idején heves rakétatámadások várhatók a gázai iszlamista terrorszervezetektől az izraeli települések ellen, melyek megzavarhatják Biden izraeli tartózkodását. Ezért a helyi média értesülése szerint úgy döntöttek, hogy legalább Biden távozásáig nem indítják meg a napok óta várt szárazföldi hadműveletet az övezet északi részén található Hamász erődítmények ellen.