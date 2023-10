Diplomácia

Putyin Kínában találkozott Orbánnal

Kína adott otthont Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozójának, amelyen a Brüsszellel szembeszegülő vezető elmondta, hogy igyekszik fenntartani a kapcsolatokat Moszkvával, még akkor is, amikor a Nyugat megpróbálja diplomáciailag elszigetelni Moszkvát.



A találkozóra kedden került sor a pekingi új selyemút margóján. A Kreml szerint magas rangú orosz tisztviselők vettek részt a megbeszéléseken.



Putyin szerint a jelenlegi "geopolitikai körülmények" között "meglehetősen korlátozottak" az ilyen kapcsolatok lehetőségei, és megjegyezte, hogy Magyarország és Oroszország a válság ellenére jó kétoldalú kapcsolatokat tart fenn.



"Lehetőség van arra, hogy véleményt cseréljünk Magyarországgal, az EU tagjával, nemcsak a kétoldalú kérdésekről, hanem a világban és Európában kialakult helyzetről is".



Putyin megjegyezte, hogy a két nemzet álláspontja néhány dologban eltér, ami még értékesebbé teszi a párbeszéd nyitva tartását.



Orbán elismerte, hogy az Oroszországgal szemben bevezetett nyugati szankciók hátrányosan befolyásolták Magyarország és az ország kapcsolatát. Kijelentette továbbá, hogy Budapest aktívan dolgozik azon, hogy megmentse az együttműködés minden olyan aspektusát, amely megőrizhető.



"Magyarország soha nem kereste a konfrontációt Oroszországgal, ellenkezőleg, Magyarország célja a kapcsolatok kiépítése és javítása volt" - tette hozzá a miniszterelnök.



Kifejezetten az orosz energiaszállításokat és a magyarországi atomerőmű építésén folyó munkát említette példaként a jótékony kapcsolatokra, amelyek az orosz-nyugati szakadás ellenére is folytatódtak.



Orbán élesen bírálta az EU megközelítését az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban, amelyet a blokk a "provokálatlan orosz agressziónak" tulajdonított. A Kijevnek nyújtott katonai támogatás helyett inkább a de-eszkalációt sürgette, mivel szerinte a nyugati segítség csak a konfliktus költségeinek növekedését eredményezte. A magyar vezető például kijelentette, hogy a szankciók többet ártottak az EU-nak, mint Oroszországnak, és nem sikerült megváltoztatni a Kreml politikáját.



Moszkva szerint a NATO európai terjeszkedése és Ukrajna militarizálása a 2014-es kijevi fegyveres puccs óta, valamint az, hogy Ukrajna nem volt hajlandó leállítani a donbásszi lázadók elleni támadásokat, a válság fő okai. A konfliktust egy szélesebb körű, Oroszország elleni amerikai proxy-háború részének tekinti.