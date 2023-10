Lelőtték a hétfő esti brüsszeli iszlamista támadás elkövetőjét

Végeztek a biztonsági erők Brüsszelben az iszlamista merénylővel, aki két svéd férfit lőtt le, egy harmadik személyt pedig megsebesített hétfő este a belga fővárosban.



A gyanúsítottra a belga főváros Schaerbeek nevű negyedében, egy kávézóban nyitottak tüzet a rendőrök egy rajtaütésben. A férfi a kórházban belehalt sérüléseibe - közölte a belga szövetségi ügyészség.



Az iszlamista indíttatású támadást egy magát az Iszlám Állam tagjának nevező férfi, egy 45 éves tunéziai menedékkérő vállalta magára videoüzenetben. A magát Abdesalem Al Guilaninak nevező elkövető a közösségi médiára feltöltött videójában azt állította, hogy Allahért harcol.



A Het Laatste Nieuws című napilap honlapjára felkerült a támadásról készült videó. Látható, amint egy narancsszínű dzsekit viselő férfi egy robogóról leszállva több lövést ad le egy brüsszeli utcán.



Egy belga újságban idézett szemtanú szerint az elkövető a lövések leadása előtt azt kiabálta, hogy "Allah akbar". A videóban az elkövető azt állította, hogy a muzulmánok nevében állt bosszút, és megölt három svédet.



A merénylő 2019 novemberében kért menedékjogot Belgiumban - közölte kedden reggel Vincent van Quickenborne igazságügyi miniszter.



Az elkövetőről a rendőrségen már korábban bejelentést tettek emberkereskedelem, illegális tartózkodás és az állambiztonság veszélyeztetése miatt. A férfival kapcsolatban 2016 júliusában azt a meg nem erősített információt kapták a belga hatóságok egy külföldi titkosszolgálattól, hogy radikalizálódott, és egy konfliktuszónába akar menni, de ezt nem sikerült bizonyítani - mondta el a miniszter.



A halálos áldozatok svéd fociszurkolók, akik a hétfő esti svéd-belga EB-selejtezőre érkeztek Brüsszelbe. A merénylő a taxiból kiszálló szurkolók nyomába eredt, még egy épületbe is követte őket, ahol tüzet nyitott rájuk. A szövetségi ügyész tájékoztatása szerint a harmadik áldozat, aki megsebesült, de sérülései nem életveszélyesek, a taxisofőr volt.



A belga szövetségi ügyész szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadónak bármi köze lenne az Izrael és a palesztin fegyveresek között kiújult konfliktushoz. Hozzátette: lehetséges, hogy az áldozatok svéd állampolgársága volt a támadás motivációja.



Svédországban augusztusban emelték a második legmagasabb fokozatra a terrorfenyegetettséget a Korán-égetéseket követően.



Még a gyanúsított megtalálása előtt az ügyész felszólította a brüsszelieket, hogy maradjanak otthon, amíg a veszély elmúlik. Az Európai Bizottságban dolgozóknak szintén azt javasolták, hogy ne menjenek az utcára.



Alexander de Croo belga kormányfő az X-en erősítette meg, hogy a halálos áldozatok svédek voltak. Mint írta: felvette a kapcsolatot svéd kollégájával, és részvétét nyilvánította a svéd állampolgárok elleni megrázó támadás miatt.

Gunnar Strömmer svéd igazságügyi miniszter közölte, hogy a svéd kormány intenzíven dolgozik a belga hatóságokkal a történtek körülményeinek felderítésén.



Ulf Kristersson svéd kormányfő bejelentette, hogy a Belgiumban tartózkodó svédeket mobilüzenetben figyelmeztetik az óvatosságra, és arra, hogy kövessék a belga hatóságok utasításait.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke "gyáva támadásnak" bélyegezte a terrorcselekményt és részvétét fejezte ki a svéd népnek.



Charles Michel, az Európai Tanács belga elnöke, volt belga kormányfő az X-en nyilvánított részvétet a halálos támadásban elhunytak családjainak.



A belga királyi palota megdöbbenésének adott hangot, és támogatásáról biztosította a biztonsági erőket, amelyek mindent elkövetnek a tettes kézre kerítésére - fogalmaztak az X-en.



A belga média szerint Franciaország szigorította a belga határon az ellenőrzést.

#Belgium 🇧🇪: An armed man affiliated with #ISIS carried out a shooting attack in #Brussels (#Bruxelles) and killed at least two individuals to "avenge the Muslims".



The gunman was possibly armed with 7.62x39mm AK-platform rifle; sourced from Yugoslavian or Eastern Bloc stocks. pic.twitter.com/GYCmsVpLYB