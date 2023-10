Izraeli-palesztin

Olaf Scholz: a Gázai övezet lakossága is a Hamász áldozata

A Gázai övezet lakossága is a Hamász áldozata, és a szélsőséges iszlamista szervezetnek nincs joga a palesztinok nevében fellépni - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár kedden Berlinben II. Abdalláh jordániai királlyal folytatott megbeszélése után.



A kancellár hangsúlyozta, hogy nem lehet egyenlőségjelet tenni a palesztinok és a Hamász közé, és mindent meg kell tenni a terroristák által a Gázai övezetben "élő pajzsként" használt lakosság szenvedésének enyhítéséért. Ezért gondoskodni kell arról, hogy bejussanak az övezetbe a humanitárius segélyszállítmányok, az emberek ellátásához szükséges élelmiszer, víz és gyógyszerek.



A Hamász Izrael elleni támadásának nemzetközi összefüggéseiről kiemelte: nyomatékosan felszólítja a Hezbollah libanoni fegyveres szervezetet és Iránt, hogy ne avatkozzanak be a konfliktusba. A német kormány a szövetségeseivel együtt teljes erővel igyekszik elejét venni a konfliktus kiszélesedésének - mondta.



Aláhúzta, hogy Németország a lehető leghatározottabban elítéli a Hamász Izrael elleni támadását és tántoríthatatlanul kitart Izrael mellett. Izraelnek jogában áll védekezni a terror ellen, és helyre kell állítani biztonságát - mondta.



II. Abdalláh kijelentette, hogy nem érkezhet több menekült Jordániába és Egyiptomba. A helyzetet a Gázai övezetben és Ciszjordániában kell rendezni, és nem szabad más országokat terhelni vele - mondta az Izraellel szomszédos királyság uralkodója, hozzátéve: a lehető leggyorsabban "gátat kell vetni a konfliktusnak és meg kell védeni az ártatlan polgári lakosságot mindkét oldalon".



Ezt is szolgálja Olaf Scholz kedden kezdődő izraeli és egyiptomi látogatása, és Jordánia is folyamatosan tárgyal, egyeztet partnereivel - mondta II. Abdalláh, közölve, hogy szerdán a hazájába látogat Joe Biden amerikai elnök.



Ugyanakkor arról is gondolkodni kell, hogy mit lehet tenni hosszabb távon, a konfliktus hevességének enyhítése után. Az biztos, hogy az "erőszak ciklusát" valahogyan meg kell állítani, amihez egy "politikai perspektívára" van szükség, a palesztinoknak, Izraelnek és az arab országoknak közeledniük kell egymáshoz - fejtette ki a jordániai uralkodó.



A Gázai övezetet uraló Hamász fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, és több mint 1300 embert meggyilkoltak, további mintegy háromezret megsebesítettek, kétszáz embert pedig elraboltak és túszként tartanak fogva.



Izrael a támadásra válaszul leállította az övezet villanyáram-, üzemanyag-, élelmiszer- és egy időre a vízellátását is, az izraeli kormány pedig megfogadta, hogy eltörli a Hamászt a Föld színéről.