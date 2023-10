Izraeli-palesztin

Most először tett közzé videót egy izraeli túszról a Hamász

Magas rangú tisztek is vannak az elhurcolt izraeliek között - közölte hétfőn este Hálid Mesál, a Gázai övezetet irányító Hamász iszlamista szervezet volt vezetője. Mint mondta, az izraeli védelmi erők gázai hadosztályának tisztjeiről van szó. Mesál, aki jelenleg a Hamász egyik irodáját vezeti, hangsúlyozta, a szervezet minden erőfeszítést megtesz, hogy a túszokat nyomásgyakorlási eszközként felhasználja az izraeli börtönökben raboskodó hatezer palesztin fogoly szabadon engedése érdekében.



Mesál az al-Arabi televíziónak adott interjút, amelyet az egykori Hamász-vezér Telegram-oldalán is közzétettek. Abu Obeida, a szervezet fegyveres ágának, az Izz ad-Dín al-Kasszám Brigádoknak a szóvivője egy közzétett videófelvételen arról számolt be, hogy 200-250 izraeli túszt tartanak fogva a Gázai övezetben. Elmondta, hogy 200 túszt a Hamász, a többit egyéb szélsőséges csoportok tartanak fogva. Azt állította, hogy "a külföldiek nem foglyok, hanem vendégek a Gázai övezetben". Hangsúlyozta, hogy el fogják engedni őket, "amint a jelen körülmények véget érnek". Obeida közölte azt is, hogy izraeli légicsapásokban 22 túszuk vesztette életét.



A Hamász közzétett egy videót is az egyik túszról. Ez az első ilyen felvétel, amit nyilvánosságra hoztak. Ezen egy fiatal nő látható, akinek bekötözték karján lévő sebét.



"Huszonegy éves vagyok és Shohamból jöttem" - mondja a nő a közel egyperces felvételen.



Hozzátette, hogy jelenleg a Gázai övezetben van és ott egy kórházban kapott ellátást. Hozzatok ki innen, amilyen gyorsan csak lehet - kérte.



Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) megerősítették, hogy Mayát a Hamász rabolta el, és egy közlemény szerint kapcsolatban állnak a családjával.

#BREAKING: Hamas releases first video of an injured Israeli hostage, clearly being held in despicable conditions despite her visible injuries from the terrorists. pic.twitter.com/45e1pgFGRh — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 16, 2023