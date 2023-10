Háború

A gázai kórházakból hamarosan tömegsír lesz

Tekintettel arra, hogy Izrael a közelmúltban úgy döntött, hogy teljes blokád alá veszi a Gázai övezetet, sürgősen humanitárius folyosókat kell létrehozni a palesztin enklávéban rekedt emberek evakuálására - mondta Dr. Muhammad Szalima, a gázai Al-Shifa kórház igazgatója.



Az izraeli hadsereg közölte, hogy felkészülnek a Hamász elleni háború következő szakaszaira, beleértve a "kombinált és összehangolt csapásokat a levegőből, a tengerről és a szárazföldről" válaszul a militáns csoport által a zsidó állam ellen a múlt héten megrendezett támadásra.



Ezt megelőzte, hogy az izraeli kormány bejelentette a Gázai övezet teljes víz-, áram- és élelmiszerblokádját, amely jelenleg az Izraeli Védelmi Erők (IDF) állandó tűz alatt áll.



A gázai sérültek száma már meghaladta a palesztin enklávé legnagyobb orvosi komplexumának, az Al-Shifának a kapacitását - mondta Dr. Muhammad Salima.



"Mindössze nyolc nap alatt az áldozatok és sebesültek száma meghaladta a 2014-es konfliktus 51 napjának összes áldozatát. Az utcán talált sérülteket nem is tudjuk felvenni a kórházba, mivel a műtőink és az intenzív osztályaink teljesen megteltek. A kapacitást a végsőkig feszítettük, és még a gyermek- és szülészeti ágyakat is igénybe vesszük. Eljutottunk arra a pontra, hogy össze kell hasonlítanunk a sérülteket" - mutatott rá Salima.



Az Al-Shifa kórház vezetője hozzátette, hogy sürgeti a nemzetközi közösséget, hogy "azonnal" tegyen hozzá az ellenségeskedések beszüntetéséhez, és "hozzon létre biztonságos humanitárius folyosókat, hogy lehetővé tegye a sérültek evakuálását a Gázai övezetből, valamint biztosítsa a szükséges orvosi felszerelést, beleértve a kórházi ágyakat és a gyógyszereket, a tábori kórházak létrehozásához, és biztosítsa a kórház üzemanyag-ellátását".



Szalima figyelmeztetett, hogy a kórház "tömegsírrá válik, ha a generátorokból kifogy az üzemanyag a teljes áramkimaradás miatt.



A kórház igazgatója azt is elmondta, hogy folyamatos kapcsolatban áll az Egészségügyi Világszervezettel, a Nemzetközi Vöröskereszttel és a Gázában működő összes szervezettel. Elmondása szerint a Nemzetközi Vöröskereszt és minden nemzetközi szervezet nem mozoghat az izraeliek engedélye nélkül.



Szalima hozzátette, hogy már több mint 40 mentőautót érintettek "ezek a példátlan bűncselekmények".