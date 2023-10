Erőszak

Róluk se feledkezzünk meg! 9000 halott a szudáni harcokban - ENSZ

A hadsereg és a rivális félkatonai csoportok közötti fegyveres konfliktus Szudánban az elmúlt hat hónapban akár 9000 embert is megölt, és több mint 5,6 millió embert kényszerített arra, hogy elhagyja otthonát - közölte az ENSZ.



"A fél éve tartó háború a közelmúlt történetének egyik legsúlyosabb humanitárius rémálmába taszította Szudánt" - mondta Martin Griffiths, az ENSZ humanitárius ügyekért felelős főtitkárhelyettese közleményében, hozzátéve, hogy "25 millió embernek van szüksége segítségre".



Az afrikai ország fővárosában, Kartúmban április 15-én heves harcok törtek ki, miután a Szudáni Fegyveres Erők (SAF) vezetője, Abdel-Fattah Burhan tábornok és a Gyors Támogató Erők (RSF) parancsnoka, Mohamed Hamdan Dagalo tábornok között hónapok óta feszültségek voltak.



A harcok a Száhel-ország más részeire is átterjedtek, beleértve a már amúgy is konfliktus sújtotta nyugat-dárfúri régiót, ahol június közepén meggyilkolták Khamis Abdullah Abakar kormányzót, aki állítólag népirtással vádolta az RSF-et.



Griffiths szerint "a civilek - különösen Kartúmban, Dárfúrban és Kordofánban - az elmúlt hat hónapban nem ismertek szünetet a vérontásban és a terrorban".



"Továbbra is szörnyű jelentések látnak napvilágot nemi erőszakról, szexuális erőszakról és az összecsapások egyre inkább etnikai vonalak mentén zajlanak, különösen Dárfúrban" - tette hozzá az ENSZ humanitárius főnöke.



A múlt hónapban az ENSZ és az Egészségügyi Világszervezet közölte, hogy a szudáni kórházak és orvosi csapatok elleni ismételt támadások súlyosbították a járványkitöréseket és a halálos áldozatok számát.



Azt állították, hogy május közepe és szeptember között több mint 1200 öt év alatti gyermek halt meg a szudáni Fehér-Nílus állam menekülttáboraiban egy feltételezett kanyarójárvány és súlyos alultápláltság halálos kombinációja következtében. Az egészségügyi intézmények túlterheltek a személyzet, az életmentő gyógyszerek és a kritikus felszerelések hiánya miatt - tette hozzá az ENSZ és a WHO.



Griffiths vasárnap azt mondta, hogy a konfliktus kezdete óta legalább 45 segélymunkást öltek meg vagy vettek őrizetbe, és hogy "szinte mindannyian nemzeti munkatársak".



Az ENSZ felszólította a szudáni hadviselő feleket, hogy tartsák be a nemzetközi humanitárius jogot, védjék meg a civileket, tegyék lehetővé a segélyek eljuttatását, és a konfliktus lezárása érdekében ismét kezdjenek párbeszédet.



Augusztusban az RSF vezetője, Dagalo kifejezte azon óhaját, hogy hosszú távú tűzszüneti megállapodást kössön Burhánnal a konfliktus lezárását és egy "új Szudán" felépítését célzó stratégia részeként. Az RSF javaslatát a hadsereg vezetője elutasította, kijelentve, hogy "nem köt alkut árulókkal".