Gyász

Meghalt a Nobel-békedíjas korábbi finn elnök

Meghalt 86 éves korában Martti Ahtisaari, Finnország korábbi elnöke, a nemzetközi konfliktusok megoldása érdekében végzett munkájáért 2008-ban Nobel-békedíjjal kitüntetett globális békeközvetítő - jelentette be hétfőn az Ahtisaari által alapított Válságkezelési Kezdeményezés - Martti Ahtisaari Békealapítvány.



Az erőszakos konfliktusok megelőzésére és megoldására általa létrehozott alapítvány közleménye szerint, a szervezet "mélyen megrendült alapítója és igazgatótanácsi elnöke elvesztése miatt".



Két évvel ezelőtt, 2021-ben jelentették be, hogy Ahtisaari előrehaladott Alzheimer-kórban szenved.



A politikus legjelentősebb eredményei közé tartozik, hogy segített elérni a békemegállapodásokat Szerbia koszovói kivonulásával kapcsolatban az 1990-es évek végén, Namíbia függetlenségi törekvésével kapcsolatban az 1980-as években, valamint az indonéziai Aceh tartomány autonómiájával kapcsolatban 2005-ben. Az 1990-es évek végén részt vett az észak-írországi békefolyamatban is, és megbízást kapott az IRA terrorista csoport lefegyverzési folyamatának nyomon követésére.



A norvég Nobel-békedíjbizottság 2008 októberében a békedíj odaítélésékor kiemelte, hogy Ahtisaari "a nemzetközi konfliktusok megoldása érdekében több kontinensen és több mint három évtizeden keresztül tett fontos erőfeszítéseket".



A politikus hat éven át - 1994-től 2000-ig - volt Finnország elnöke. A 2000 januári elnökválasztáson nem indult, hogy másodszor is államfő legyen. Ezután több nemzetközi pozíciót is felajánlottak neki, a többi között az ENSZ menekültügyi ügynökségénél, de ehelyett úgy döntött, hogy saját irodát nyit Helsinkiben, amely a nemzetközi válságok közvetítésére összpontosít. Ekkor alapította meg a helsinki székhelyű Válságkezelési Kezdeményezést.