Izraeli-palesztin

Izrael kiüríti a libanoni határ menti településeket

Izrael kitelepíti a lakosokat a libanoni határ menti két kilométeres sávban lévő 28 településről - jelentette be hétfőn az izraeli hadsereg és a védelmi minisztérium.



Az ott élőket szállodákba vagy vendégházakba viszik, elszállásolásuk költségeit a kormány állja.



Vasárnap egy Libanonból elindított rakéta egy építőmunkás halálát okozta egy határmenti faluban, további négyet pedig megsebesített.



Az utóbbi napokban Libanonból egyre nagyobb intenzitással érte rakétatámadás az izraeli területeket, amire az izraeli hadsereg ellencsapásokkal válaszolt.



Az iszlamista Hamász terrorszervezet október 7-i támadása óta az ország déli részén, a Gázai övezet határánál is evakuáltak huszonöt izraeli települést. A legnagyobb arányú kitelepítést vasárnap kezdték meg a harmincezer lakosú Szderot városban.



Az amerikai kormány is megkezdte Izraelben élő vagy tartózkodó állampolgárainak kimenekítését. Vasárnap több száz embert szállítanak el Ciprusra egy olyan hajón, amelyet az Egyesült Államok kormánya bérelt ki. Onnan az amerikaiaknak maguknak kell gondoskodniuk továbbutazásukról.