Belpolitika

Lengyel választások - A Jog és Igazságosság párt kapta a legtöbb szavazatot az exit pollok szerint

A vasárnapi lengyel parlamenti választásokon az eddig kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) párt a szavazatok 36,8 százalékát szerezte meg az urnazárás után közölt exit pollok szerint, miközben a fő ellenzéki erő, a Polgári Koalíció (KO) a voksok 31,6 százalékát kapta.



Az Ipsos közvélemény-kutató által a választóhelyiségeket elhagyók körében végzett felmérések szerint a harmadik helyen a szavazatok 13 százalékával a szintén ellenzéki Harmadik Út (Trzecia Droga) végezne.



A bejutási küszöböt átlépné még az Új Baloldal (Nowa Lewica) a voksok 8,6 százalékával, valamint a nemzeti radikális és az újliberális pártok szövetsége, a Konföderáció (Konfederacja, 6,2 százalék).



A felmérést végző Ipsos közvélemény-kutató 2 százalékos statisztikai hibát feltételez.



Az exit pollok eredményei alapján a PiS 200 mandátumot, a KO 163 mandátumot, a Harmadik Út 55 mandátumot, az Új Baloldal 30 mandátumot, a Konföderáció 12 mandátumot kapna a 460 fős alsóházban. A végső mandátummegosztás a választási eredmények alapján, feltehetőleg kedden válik ismertté.



A részvételi arány a választásokon rekordmagas, 72,9 százalékos volt.



Érvénytelen lesz a parlamenti választásokkal egy időben szervezett népszavazás. A referendum akkor lenne érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele venne részt rajta, az exit poll szerint a részvételi arány 40 százalékos lett.



A referendumot az Európai Unió migrációs csomagjáról, az állami vagyon privatizációjáról, a nyugdíjkorhatárról, valamint a fehérorosz határon emelt acélkerítésről rendezték.



Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke nagy sikernek nevezte az eredményt, kiemelve, hogy pártja most negyedszer a történetében és harmadszor egymás után győzött a parlamenti választásokon. Kérdés viszont, "hogy ezt a sikert újabb kormányzati időszakká lehet-e átváltani" - fogalmazott a pártelnök. Hangsúlyozta: függetlenül a végleges szavazási eredményektől, a tömörülés mindent megtesz azért, hogy továbbra is megvalósíthassa programját.



Donald Tusk, a KO elnöke elismerte: "még ambiciózusabbak voltak az álmai", de a választás "a rossz idők, a PiS-kormányzás végét jelenti".



A lengyel országos választási bizottság (PKW) vasárnapi sajtóértekezletein több mint kétszáz kisebb, a szavazás folyamán történt incidensről számoltak be. Az egyik varsói szavazóhelyiségben pirotechnikai ellenőrzésre volt szükség egy elhagyott hátizsák miatt. Emellett a PKW-hoz számos panasz futott be azon szabálytalanságok miatt, amelyeket a választópolgárok a népszavazási lapok kiosztásakor észleltek a szavazóhelyiségekben.