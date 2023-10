Izraeli-palesztin

Joe Biden: az Egyesült Államok egyszerre két háborúban is képes támogatást nyújtani

Az elnök az Egyesült Államok kötelességének nevezte, hogy ellássa Izraelt és Ukrajnát a segítséggel, amire, véleménye szerint, megvan a képessége is. 2023.10.16 07:21 MTI

Az Egyesült Államok képes egyszerre biztosítani Izrael és Ukrajna támogatását, miközben fenntartja saját "átfogó nemzetközi védelmét" - jelentette ki Joe Biden egy vasárnap közvetített interjúban.



Az elnök a CBS országos televízió műsorában az Egyesült Államok kötelességének nevezte, hogy ellássa Izraelt és Ukrajnát a segítséggel, amire, véleménye szerint, megvan a képessége is.



"Mi vagyunk az Egyesült Államok, a történelem legerősebb nemzete" - fogalmazott, és feltette a kérdést, hogy ha az Egyesült Államok nem tud mindkét háborúnak megfelelni, akkor melyik ország lenne erre képes.



Ugyancsak a CBS csatornán Jake Sullivan, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója vasárnap kijelentette, hogy a következő héten Joe Biden a kongresszushoz fordul kiegészítő költségvetési forrásokért, amelyek lehetővé teszik Ukrajna és Izrael további támogatását a fegyveres konfliktusokban. Az elnöki hivatal illetékese az ukrajnai háborúról szólva elismerte, hogy az orosz erők offenzívában vannak, ami miatt különösen fontosnak nevezte a gyors utánpótlás eljuttatását az ukrán félhez.



Az izraeli válsággal kapcsolatban a nemzetbiztonsági tanácsadó nem zárta ki, hogy Irán valamilyen formában, közvetlen módon is bekapcsolódik a háborús helyzetbe. Ezért az Egyesült Államoknak is fel kell készülnie bármilyen előre nem látott történésre - hangoztatta. A libanoni Hezbollah fegyveres szervezetet Irán proxi fegyveres erejének nevezte, jelentős katonai erőforrásokkal, ami tovább növeli az eszkaláció veszélyét.



Sullivan azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak vannak kommunikációs csatornái Irán felé, és ezeken keresztül szintén figyelmeztette Teheránt a válságba való közvetlen bekapcsolódás következményeire.