Diplomácia

Kínában tárgyal Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap Pekingbe utazott, ahol részt vesz az Övezet és út fórum harmadik csúcstalálkozóján, valamint hivatalos tárgyalásokat folytat Kína vezetőivel - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.



Orbán Viktor a kínai gazdasági kezdeményezés előző két csúcstalálkozóján is részt vett és felszólalt, 2017-ben illetve 2019-ben. Magyarország a jövőben is része kíván maradni a nagy távlatokat rejtő együttműködésnek - írta közleményében a sajtófőnök.



Kiemelte: Kína Magyarország kilencedik legjelentősebb kereskedelmi partnere, ráadásul 2023-ban ismét Kína lett hazánk legnagyobb külföldi közvetlen befektetője. Kínai tulajdonosi hátterű vállalkozások közel 20 ezer embernek adnak munkát Magyarországon.



Orbán Viktor miniszterelnök Pekingben kétoldalú tárgyalásokat is folytat; elsőként Li Csiang miniszterelnökkel majd Hszi Csin-ping államfővel. Programja során találkozókat bonyolít a legnagyobb kínai vállalatok és bankok vezetőivel is - áll Havasi Bertalan tájékoztatásában.