Háború

Ukrajnai háború - A Nemzetközi Migrációs Szervezet továbbra is segíti a menekülőket

A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) továbbra is biztosítja az élelmiszersegélyek "különböző formáit" az Ukrajnából menekülők számára - közölte a szervezet az élelmezés október 16-i világnapja alkalmából vasárnap az MTI-vel.



Az IOM Magyarország mintegy 13 ezer melegétel-utalványt osztott ki a családoknak közvetlenül, valamint a nem kormányzati partnerei által működtetett menedékhelyeken keresztül - tudatta közleményben a szervezet.



Hozzáfűzték, havi élelmiszer-utalványokat osztottak ki a menedékhelyeken, és az IOM tranzitszállásán továbbra is reggelit biztosítanak az ideiglenesen ott tartózkodóknak.



Eddig 2594 ember kapott meleg ételt és élelmiszercsomagot, és a szervezet 2022 szeptembere óta támogatja a Food Bank Aid Foundation tevékenységét is - írták.



Kitértek arra, hogy a Food Bank Aid Foundation "erős budapesti külföldi bázissal" támogatja az Ukrajnából érkező embereket; például tartós és friss élelmiszereket, higiéniai cikkeket és utalványokat ad heti rendszerességgel száz háztartás (mintegy háromszáz kedvezményezett) számára minden csütörtökön, továbbá közösségi tevékenységeket is szerveznek a számukra.



Az IOM beszámolt arról is, hogy felmérésük szerint az Ukrajnából újonnan érkezők által említett öt legfontosabb szükséglet között továbbra is szerepel az élelmiszersegély, 35 százalékos aránnyal.



Az IOM Magyarország kiemelten kezeli a kiszolgáltatott csoportokat, köztük az időseket, a fogyatékossággal élőket, a nagycsaládosokat és a kisgyermekes családokat - idézték a közleményben Bagaméri Dánielt, az IOM Magyarország képviselet-vezetőjét.



Emlékeztettek arra, hogy az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 1979-ben jelölte ki október 16-át az élelmezés világnapjának.