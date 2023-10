Terror

Fenyegetések miatt kiürítették a Louvre-t és a Versailles-i kastélyt

A franciaországi Louvre múzeumot és a versailles-i kastélyt kiürítette és a bejutást korlátozta a rendőrség a szombati bombariadó után - erősítette meg a rendőrség. Az országban fokozott terrorkészültség van érvényben, miután egy feltételezett iszlám radikális egy arras-i iskolában késelést követett el.



A turistákat felszólították, hogy hagyják el a Louvre-t és az alatta lévő földalatti bevásárlóközpontot, miután a múzeum írásbeli bombariadókat kapott - közölte a párizsi rendőrség. A rendőrség mindkét teret lezárta és átkutatta. A múzeum kommunikációs szolgálata megerősítette, hogy senki sem sérült meg, és "incidensről" sem érkezett jelentés.



A turistákat is felszólították, hogy hagyják el Versailles-t, a kastélyt és kertjeit pedig átkutatták - közölte a nemzeti rendőrség szóvivője.



A kiürítésekre azt követően került sor, hogy Franciaország pénteken a legmagasabb fokozatra emelte a terrorkészültséget, miután egy radikalizálódással gyanúsított csecsen muszlim volt diák több embert megkéselt, egyet halálosan, egy arras-i iskolában.



A támadó, Mohammed Moguchkov már szerepelt a kormány megfigyelési listáján, és fizikai és elektronikus megfigyelés alatt állt, amikor torkon és mellkason szúrt és megölt egy francia tanárt. Egy biztonsági őrt is megkéseltek, akinek az állapota válságos, míg egy másik tanár és egy gondnok könnyebben sérült meg.



Moguchkov családját évekkel ezelőtt ki akarták utasítani Franciaországból, mielőtt egy utolsó pillanatban benyújtott fellebbezés lehetővé tette volna számukra, hogy maradjanak és letelepedjenek Arrasban.



A támadást "az iszlamista terrorizmus barbárságának" megnyilvánulásaként elítélve Emmanuel Macron elnök bejelentette, hogy a biztonsági erők egy második támadást is megakadályoztak, utalva ezzel egy "radikalizálódott" férfira, akit a belügyminisztérium szerint azért tartóztattak le, mert tiltott fegyvert tartott magánál egy yvelines-i imaterem előtt.



A francia terrorizmusellenes ügyészség nyomozást indított, és szombatig összesen tíz embert vettek őrizetbe, köztük a Mogucskov családot és két fehérorosz állampolgárt.



Gerald Darmanin belügyminiszter a késelésre utalva azt állította, hogy "valószínűleg kapcsolat van a Közel-Keleten történtek és ez az incidens között". Darmanin csütörtökön hivatalosan betiltott minden palesztinbarát tüntetést Franciaországban, azt állítva, hogy azok "valószínűleg a közrend megzavarására alkalmasak", és azzal fenyegetőzött, hogy a tilalmat megszegő külföldi állampolgárokat "módszeresen" kitoloncolják.

A hivatalos tiltás ellenére ezrek vonultak utcára Párizsban és más városokban, hogy tiltakozzanak a gázai palesztinokkal szembeni izraeli bánásmód ellen, amelyet az ENSZ emberi jogi szakértői etnikai tisztogatásnak neveztek.



Franciaország szombaton 7000 katonát vetett be a Sentinelle hadművelet keretében, amely egy közös rendőr-katonai kezdeményezés, amelynek célja az érzékeny területek védelme a terrorizmustól. Mintegy 582 kulturális és vallási helyszín már csütörtöktől fokozott rendőri védelemben részesült az Izrael és a Hamász közötti ellenségeskedések eszkalálódása miatt, Gabriel Attal francia oktatási miniszter pedig felszólította a regionális oktatási tisztviselőket, hogy "haladéktalanul" erősítsék meg a biztonságot iskoláikban.