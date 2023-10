Háború

Izraeli-palesztin - Lengyelország másfélezer állampolgárát evakuálta

A Hercules C-130 és Casa C-295 katonai személyszállító gépek a Varsó-Tel-Aviv útvonalon 5 járatot, Kréta és Tel-Aviv között pedig 27 járatot tettek meg. 2023.10.14 22:39 MTI

A lengyel hadsereg 1504 lengyel, valamint több külföldi állampolgárt evakuált Izraelből - közölte szombaton Magdalena Busz, a lengyel fegyveres erők főparancsnokságának helyettes szóvivője.



Lengyelország múlt vasárnap, a radikális iszlamista Hamász előző napi támadását követően kezdte el állampolgárai kimenekítését Izraelből. A Varsó és Tel-Aviv közötti közvetlen útvonal mellett kedden Kréta szigetén keresztül légihidat is létesítettek az Izraelben tartózkodó lengyelek elszállítására.



A NEON fedőnevű művelet keretében a Hercules C-130 és Casa C-295 katonai személyszállító gépek a Varsó-Tel-Aviv útvonalon 5 járatot, Kréta és Tel-Aviv között pedig 27 járatot tettek meg - közölte Busz, hozzátéve: egy Hercules és két Casa továbbra is Krétán marad, szükség esetén folytathatják az evakuálást.



A lengyel külügyi tárca korábban mintegy kétezerre becsülte az Izraelben tartózkodó lengyel állampolgárok számát. Egy részük harmadik országokon keresztül, civil repülőjáratokkal tért haza.



Az evakuáltak között számos lengyel zarándok is volt, a szentföldi zarándoklatokat általában a katolikus egyházzal együttműködve szervezik a lengyelországi utazási irodák. A lengyel püspöki konferencia keretében működő turisztikai, zarándok- és migrációügyi tanács pénteken közölte: a testülettel kapcsolatban lévő összes zarándokcsoportot már evakuálták a háborús övezetből.