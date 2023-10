Háború

Gázai övezet - Az ENSZ tömeges etnikai tisztogatásra figyelmeztet

A gázai palesztinoknak tömeges etnikai tisztogatással kell szembenézniük, mivel Izrael a sűrűn lakott övezet lakosságának felét evakuálásra utasítja a folyamatos légi bombázások és a szárazföldi erőforrások korlátozása közepette - figyelmeztettek szombaton az ENSZ emberi jogi szakértői.



"Izrael az önvédelem nevében próbálja igazolni azt, ami etnikai tisztogatásnak minősülne" - mondta Francesca Albanese, az ENSZ különmegbízottja, megjegyezve, hogy "Izrael a háború ködében már végrehajtotta a palesztinok tömeges etnikai tisztogatását".



"Nagy a veszélye annak, hogy amit most látunk, az az 1948-as Nakba és az 1967-es Nakba megismétlődése lehet, de nagyobb léptékben" - figyelmeztetett, utalva arra, hogy Izrael 1947-48-ban és 1967-ben legalább 1 millió palesztint tömegesen elűzött otthonából és földjéről. "A nemzetközi közösségnek mindent meg kell tennie, hogy ez ne ismétlődhessen meg".



Az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége szombaton arra figyelmeztetett, hogy a Gázai övezetben lévő menedékhelyei "már nem biztonságosak", hozzátéve, hogy a terület 2,3 millió lakosa gyorsan kifogyott a vízből. Izrael a Hamász múlt szombati támadását követően kikapcsolta az áramszolgáltatást Gázában, ami súlyosbította a humanitárius válságot a 2007 óta illegális blokád alatt álló területen.



Az ENSZ pénteken arra figyelmeztetett, hogy Izrael evakuálási parancsa, amely a Gázai övezet északi részén élő 1,1 millió palesztint célozza, "humanitárius katasztrófát" okozna, ami a betegek és kórházi ápoltak számára biztos "halálos ítéletet" jelentene, tekintettel arra, hogy a kórházi rendszer már most is alig működik, és több kórházat is lebombáztak.



"Több mint egymillió embert egy sűrűn lakott háborús övezeten keresztül egy olyan helyre szállítani, ahol nincs élelem, víz vagy szállás, amikor az egész terület ostrom alatt áll, rendkívül veszélyes - és egyes esetekben egyszerűen lehetetlen" - mondta Antonio Guterres ENSZ-főtitkár pénteken újságíróknak a Biztonsági Tanács ülésén elhangzottak előtt.

A kormányt a rendelet visszavonására sürgetve Paula Gaviria Betancur, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek emberi jogaival foglalkozó ENSZ különmegbízott kifejtette, hogy "a lakosság erőszakos áthelyezése emberiesség elleni bűncselekménynek minősül, és a kollektív büntetést tiltja a nemzetközi humanitárius jog".



Csütörtökön Izrael elrendelte, hogy a Gázai övezet északi részének lakossága 24 órán belül költözzön délre, majd szárazföldi inváziót indított az északi rész "megtisztítása" érdekében. Az egész terület továbbra is blokád alatt áll, az Egyiptomon keresztüli kijárat kedd óta zárva van a folyamatos izraeli légicsapások miatt.



A Hamász múlt hétvégi, Izrael elleni támadását követően, amelyben mintegy 1200 izraeli halt meg, Izrael történelmének legintenzívebb bombázási hadjáratát indította Gáza ellen, amelyben az ENSZ szerint több mint 1900 palesztin halt meg és több mint 7600-an sebesültek meg. Az elmúlt héten több mint 423 000 ember kényszerült lakóhelye elhagyására.