Gáza - Hogyan tudna közel 2 millió ember pár óra alatt átjutni egy sűrűn lakott háborús övezeten?

Mint ismeretes, a Hamász harcosai 150 túszt ejtettek a múlt szombati meglepetésszerű támadás során. Izrael közölte, hogy védelmi erői az elkövetkező napokban "jelentős műveleteket hajtanak végre Gáza városában". A szárazföldi támadással kapcsolatban leszögezték: "széles körű erőfeszítéseket" tesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a civilek sérülését, de a Hamász terroristái a házak és a polgári infrastruktúra alatt húzódó alagutakban rejtőznek, és mindenkit, aki ott marad, emberi pajzsként használnának fel.



Ehhez követelték Gáza északi részének, köztük a Hamász fellegvárának, Gázavárosnak az evakuálását. A civileket arra utasították, hogy meneküljenek a 40 kilométer hosszú terület déli részére - gyakorlatilag a teljes kétmilliós lakosságot egy olyan területre kényszerítették, amely fele akkora, mint a Wight-sziget (Az Egyesült Királysághoz tartozó Wight-sziget a La Manche csatornában található, területe 384 km²).



Mielőtt felesége, Akshata Murty gyertyát gyújtott volna a Downing Street ablakában, Sunak brit miniszterelnök azt mondta, hogy Izraelnek "minden joga megvan ahhoz, hogy megvédje magát", de hangsúlyozta, hogy a polgári lakosság biztonságának kell "a legfontosabbnak lennie a fejünkben", csatlakozva számos nyugati vezetőhöz, akik óvatosságra intettek, mivel a helyzet az irányítás kicsúszásával fenyeget.



Sunak a svédországi szövetségesekkel folytatott megbeszélései után a médiának nyilatkozva kiemelte, hogy egy csütörtökön késő este folytatott beszélgetés során sürgette izraeli kollégáját, hogy minden intézkedésnek a kereszttűzbe került civilek "védelmére" kell irányulnia.



Pénteken már összecsapások és pánik tört ki az egész térségben a lehetséges teljes körű offenzíva előtt.



Ciszjordániában 11 ember halt meg a Hamász vezetői által meghirdetett "harag napja" alkalmából kirobbant lázadásokban. Több izraeli város lakosait többször is bunkerekbe vezényelték, miközben a terroristák rakétákat lőttek ki a határon túlról.



Az ország északi részén az Irán által támogatott Hezbollah rakétákat küldött az izraeli határvárosra, Hanita városára, ami arra kényszerítette Izraelt, hogy válaszul Libanonba lőjön.



Magas rangú uniós tisztviselők és Isaac Herzog izraeli elnök kénytelen volt védett óvóhelyeken menedéket keresni, miközben Tel-Avivban megszólaltak a légvédelmi szirénák.



Hihetetlen, de a hatalmas biztonsági művelet közepette még mindig találnak feltételezett Hamász-terroristákat Izraelben. A Sky News, amely a Nova fesztiválon történt atrocitás helyszínéről tudósított, látott egy késsel hadonászó férfit, akiről úgy vélte, hogy a Hamász egyik harcosa, aki múlt szombat óta bujkál. Levetkőztették, bekötötték a szemét és megbilincselték.

Statement from the General Director of Medecins Sans Frontieres, which, given their reputation for impartiality and neutrality, is pretty fucking damning: pic.twitter.com/MLbbndH0Yp