Izraeli-palesztin

Az izraeliek és a palesztinok mellett is szabad tüntetni Németországban

Az izraeliek és a palesztinok mellett is szabad tüntetni Németországban - jelentette ki egy pénteken ismertetett nyilatkozatában a német szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) elnöke.



Holger Münch a Madsack médiacsoporthoz tartozó lapok közös szerkesztőségének (RedaktionsNetzwerk Deutschland - RND) adott nyilatkozatában kiemelte, hogy várhatóan "visszhangra talál" Németországban a Hamász palesztin szélsőséges iszlamista szervezet pénteken tartandó, Izrael elleni megmozdulásokra szólító felhívása. Ezért a tartományi szervekkel egyeztetve országszerte megerősítik az izraeli és a zsidó intézmények védelmét.



A legszélesebb nyomozati jogkörű német rendőri szerv vezetője az RND-nek elmondta, hogy a közel-keleti konfliktus a palesztinbarát és az Izrael-párti "oldalt" is demonstrációkra serkenti, a hatóságoknak pedig kezelniük kell ezt a helyzetet.



Mint mondta, "mindenekelőtt világosan ki kell jelölni az ilyen tüntetések határait", ami azt jelenti, hogy ugyan "természetesen megengedett" az izraeliek és a palesztinok sorsa iránti együttérzés vagy a tiltakozás kifejezése, de ha az ügyet terrorista propaganda terjesztésére használják fel, akkor fel kell oszlatni a tüntetést.



Az antiszemitizmus elleni állami erőfeszítések összehangolásáért felelős kormánybiztos, Felix Klein az RND-nek azt mondta, hogy a Hamászt nem érdekli a Gázai övezet és Ciszjordánia palesztin lakossága, egyedüli célja "Izrael és a zsidó élet elpusztítása", és a pénteki megmozdulásokról szóló felhívása is azt mutatja, hogy "világszerte terjeszteni akarja zsidók elleni bestiális gyűlöletét".



Azonban a német biztonsági szervek megfigyelés alatt, "célkeresztben" tartják a helyi Hamász-szimpatizánsokat, és akik tettekkel válaszolnak a felhívásra, vagyis gyűlölködnek, uszítanak és fenyegetik a németországi zsidó közösséget, "megérzik majd törvényeink teljes erejét".