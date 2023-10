Izraeli-palesztin

A francia rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be a palesztinbarát tüntetők ellen Párizsban

A francia rendőrség könnygázt és vízágyút vetett be Párizsban csütörtökön, hogy feloszlasson egy palesztinokat támogató, betiltott gyűlést.



Gérald Darmanin belügyminiszter csütörtökön beszámolt arról, hogy a Hamász szombati támadása és az izraeli válaszlépés óta Franciaországban "több mint száz antiszemita incidenst" észleltek, amelyek kapcsán 41 embert őrizetbe vettek. A mintegy ötszáz zsidó vallási helyet és oktatási intézményt jelenleg 10 ezer rendfenntartó védi.



Franciaországban él Európa legnagyobb muszlim és zsidó közössége is, Emmanuel Macron államfő arra szólította fel a franciákat, hogy maradjanak egységesek és tartózkodjanak attól hogy hazahozzák az Izrael és a Hamász közti konfliktust.



Párizsban két, csütörtökre tervezett palesztinbarát tüntetést már előre betiltottak a közrendre hivatkozva, majd a belügyminiszter utasította a prefektusokat, hogy országszerte tiltsanak be minden palesztinbarát tüntetést. Ennek ellenére több száz palesztinbarát tüntető gyűlt össze Párizs központjában csütörtök délután.



A tüntetők azt skandálták, hogy "Izrael gyilkos" és "Macron cinkos". Az államfő korábban határozottan elítélte a Hamász által elkövetett terrortámadásokat, és megerősítette teljes támogatását Izrael iránt.



A Hamász az egész muszlim világban tüntetésekre szólított fel a palesztinok támogatására.



A Gázai övezetet uraló Hamász terrorszervezet fegyveresei múlt szombaton meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek a zsidó állam déli részébe, és több mint 1300 embert meggyilkoltak, további mintegy háromezret megsebesítettek, és körülbelül 150 embert elraboltak, túszként tartanak fogva. A gázai egészségügyi minisztérium arról tájékoztatott, hogy az övezet ellen elindított izraeli hadműveletek halálos áldozatainak száma már meghaladta az 1500-at, a sebesülteké pedig a 6000-et.