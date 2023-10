Harcok

A brit kormány légi és haditengerészeti egységeket vezényel Izrael térségébe

A brit kormány légi és haditengerészeti egységeket vezényel a Földközi-tenger keleti térségébe Izrael támogatására és a régió stabilitásának erősítésére - jelentette be csütörtökön a Downing Street.



A londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint a brit királyi légierő (RAF) Boeing P-8 Poseidon típusú - a Boeing 737-800 polgári repülőgéptípusból katonai célokra továbbfejlesztett - felderítő gépei már péntektől megkezdik a járőrözést a térségben.



Elsődleges feladataik közé tartozik a regionális biztonságot fenyegető tevékenységek - például a terrorcsoportoknak szánt fegyverszállítások - felderítése.



A légi járőröző kötelékhez csatlakozik a jövő héten a brit királyi haditengerészet flottaegysége és a tengerészgyalogság egyik százada. Ezek az egységek elsősorban humanitárius feladatok ellátására érkeznek a Földközi-tenger keleti térségébe.



A brit kormány mindemellett három Merlin katonai helikoptert is a térségbe vezényel.



Rishi Sunak miniszterelnök a Downing Street csütörtök esti tájékoztatásához fűzött nyilatkozatában közölte: a légierő és a haditengerészet egységeinek feladatai közé tartozik az is, hogy megakadályozzák a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni támadása után kialakult helyzet eszkalálódását.



A londoni kormányfői hivatal megfogalmazása szerint Sunak kérte emellett az Izraelben, Cipruson és a térségben máshol már most jelenlévő katonai egységek megerősítését a készenléti tervezés segítésére.



Rishi Sunak csütörtökön beszélt Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel is. A Downing Street tájékoztatása szerint a brit miniszterelnök hangsúlyozta az egyiptomi államfővel tartott megbeszélésén annak fontosságát, hogy a távozni kívánó civilek elhagyhassák a Gázai övezetet.



A Hamász fegyveresei szombaton meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, ahol csütörtöki adatok szerint legalább 1300 embert megöltek. A támadás sérültjeinek száma mintegy 3000, és további körülbelül 150 embert elraboltak és túszként tartanak fogva Gázában.



Hivatalos brit adatok szerint tizenhét brit állampolgár halt meg vagy tűnt el a Hamász támadásában.



A BBC közszolgálati médiatársasággal a brit kormány közölte, hogy a brit állampolgárságú eltűntek között gyerekek is vannak.