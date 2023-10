Ukrajnai háború

Az ukrán hatóságok azonosították az összes hrozai halálos áldozatot

Az ukrán rendvédelmi szervek azonosították az összes halálos áldozatot, akik a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő Hroza falu kávézójára mért orosz rakétacsapás nyomán vesztették életüket, a számuk 59-re emelkedett - közölte Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter csütörtökön a Telegramon.



"A rendőrség kriminológusai azonosították mindazokat, akik meghaltak a kávézó elleni rakétatámadás következtében. Az oroszok 59 embert öltek meg Iszkander rakétával mért közvetlen csapással. Az áldozatok mind helyiek lakosok voltak. Nyugdíjasok, orvosok, gazdálkodók, tanárok, vállalkozók, valamennyien civilek. Több generációs teljes családok vesztették életüket" - fogalmazott a tárcavezető. Kifejtette, hogy 19 embert mobil DNS-laboratóriumok segítségével azonosítottak, a rendőrség szakértői hat napon át éjjel-nappal gyűjtöttek mintákat az elhunytak hozzátartozóitól, profilokat készítettek, és testrészek egyezését keresték. Megjegyezte, hogy az egyik halottat, egy 60 éves férfit húsz testrészből azonosították, további két elhunyt személyt pedig a lakásában lefoglalt személyes tárgyak alapján, mivel nem voltak közvetlen hozzátartozóik, akikkel összehasonlíthatták volna a DNS-üket.



Marjana Reva belügyi szóvivő az Ukrajinszka Pravda hírportálnak nyilatkozva hozzátette, hogy még további öt áldozatot ápolnak kórházban.



Hroza falu kávézójára október 5-én mértek célzott rakétacsapást az orosz erők. A létesítményben az ukrán hatóságok korábbi közlése szerint azért voltak annyian, mert egy aznap eltemetett ukrán katona halotti torát tartották.



Dmitro Pletencsuk, az ukrán haditengerészet sajtótitkára csütörtökön az ukrán Szabadság Rádiónak megerősítette, hogy megrongálódott az orosz Fekete-tengeri Flotta Pavel Gyerzsavin nevű hajója az Oroszország által még 2014-ben Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félszigeten lévő Szevasztopol közelében. További részleteket nem árult el. Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy korábban a média és Telegram-csatornák arról számoltak be, hogy a Pavel Gyerzsavint ismeretlenek felrobbantották.



Az ukrán nemzeti gárda 11. dandárja arról számolt be a Facebookon, hogy kamikaze drónnal működésképtelenné tették az orosz hadsereg egy nagyteljesítményű rádiókommunikációs tornyát Ukrajna déli részén. A toronyba becsapódó drónról videófelvételt is közzétettek a közösségi oldalon.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, csütörtöki helyzetjelentésében azt írta, hogy az orosz hadsereg ukrajnai vesztesége mintegy 990-cel 284 890-re nőtt. Az ukrán erők előző nap megsemmisítettek egyebek mellett 42 orosz harckocsit, 32 tüzérségi rendszert és 21 drónt.