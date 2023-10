Izraeli-palesztin

Stoltenberg: egyetlen Izraellel ellenséges ország vagy szervezet sem próbálhatja meg kihasználni a jelenlegi helyzetet

Egyetlen Izraellel ellenséges nemzet vagy szervezet sem próbálhatja meg kihasználni az Izraelben kialakult jelenlegi helyzetet, vagy azt, ha esetleg a konfliktus súlyosabbá válik - hívta fel a figyelmet Jens Stoltenberg NATO-főtitkár csütörtökön Brüsszelben a szövetséges országok védelmi minisztereinek kétnapos tanácskozását lezáró sajtótájékoztatóján.



"A közel-keleti helyzet most nagyon nagy kihívást jelent, és természetesen mindig fennáll annak a veszélye, hogy az Izraellel ellenséges nemzetek vagy szervezetek megpróbálnak előnyt kovácsolni ebből, például a libanoni Hezbollah vagy Irán - mondta, hozzátéve hogy az Egyesült Államok már katonai erőket telepített a térségbe, hogy megakadályozza a feszültségek fokozódását.



Stoltenberg elmondta, hogy Joáv Gallant izraeli védelmi miniszter tájékoztatta a szövetségeseket a Hamász által Izrael ellen elkövetett terrortámadásokról, és a folyamatban lévő izraeli válaszlépésekről.



"A szövetségesek határozottan elítélték a Hamász civilek elleni igazolhatatlan támadásait, és felszólítottak a túszok azonnali szabadon bocsátására. Együttérzünk mindazokkal, akiket ezek a szörnyű támadások érintettek" - jelentette ki a főtitkár.



Hozzátette, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, de a konfliktus kibontakozása során a civilek védelme alapvető fontosságú. Mint mondta, "vannak háborús szabályok, sok szövetséges az arányos válaszlépéseket hangsúlyozta, ugyanakkor nagyon világosan elítélték a brutális atrocitásokat és az erőszakot, amelyekért a Hamász a felelős."



Hangsúlyozta, hogy a NATO mint szervezet "közvetlenül nem érintett" a konfliktusban, de fontosnak nevezte, hogy a védelmi miniszterek foglalkoztak a helyzettel tanácskozásuk során.



A szerb-koszovói helyzetről szót ejtve Stoltenberg elmondta: a közelmúltbeli feszültségekre reagálva a NATO az elmúlt hetekben több száz további tartalékos erőt vezényelt a KFOR-hoz."Ezek megfontolt lépések annak biztosítására, hogy a KFOR rendelkezzen a szükséges erőkkel ahhoz, hogy pártatlanul teljesíthesse ENSZ-megbízatását" - mutatott rá.



Felhívta a figyelmet, hogy Belgrádnak és Pristinának felelősségteljesen kell viselkednie, tartózkodnia kell a destabilizáló akcióktól, és újra be kell kapcsolódnia az EU által közvetített párbeszédbe, "mert ez az egyetlen út a tartós békéhez."



A főtitkár bejelentette az is, hogy a NATO a jövő héten tartja a Steadfast Noonnak elnevezett éves nukleáris gyakorlatát, a művelet Olaszország, Horvátország és a Földközi-tenger felett zajlik majd, és "hozzájárul a szövetség nukleáris elrettentő erőjének, hitelességének, hatékonyságának biztosításához. A gyakorlat egyértelmű üzenetet küld arról, hogy a NATO minden szövetségesét megvédi" - mondta.

Elmondta továbbá, hogy csütörtökön a miniszterek a Balti-tenger kulcsfontosságú tenger alatti infrastruktúrájában keletkezett károkkal is foglalkoztak.



"Ha bebizonyosodik, hogy ez egy szándékos támadás volt, az súlyos incidensnek minősül. Erre pedig egységes és határozott válaszlépéseket kell tenni" - mondta.



Végezetül arról beszélt, hogy "előre kell lépni a svéd NATO-tagság ratifikálásával kapcsolatban. "Örülök, hogy a török védelmi miniszter megerősítette, hogy Ankara kitart a vilniusi megállapodás mellett, amely a svéd csatlakozás véglegesítésére irányul. Most azt várjuk, hogy a török kormány benyújtja a csatlakozási jegyzőkönyvet a Nagy Nemzetgyűlésnek, és együttműködik a Közgyűléssel a gyors ratifikáció érdekében" - mondta a NATO-főtitkár.