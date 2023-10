Színes

Elárverezték a Mont Blanc-on talált titokzatos kincset

A becsült 300 ezer eurós bevétel töredékéért, 25 ezer euróért kelt el a Mont Blanc-on tíz éve talált titokzatos kincs szerdán a franciaországi Chambéry-ben megrendezett árverésen.



Az értékes drágaköveket - smaragdokat, zafírokat és rubintokat - tartalmazó fémdobozra a Bossons gleccseren bukkant rá egy túrázó 2013-ban. A Raphael nevű francia fiatalember átadta a rejtélyes dobozt a hatóságoknak, akik nyomozást indítottak a kincs tulajdonosa után. A kutatás nem hozott eredményt, bár felmerült, hogy az Air India légitársaság 1966-ban a Mont Blanc-on lezuhant repülőjének egyik utasa lehetett a tulajdonos, ugyanis a drágakövek egy Made in India feliratú zsákocskában voltak. A szerencsétlenség, amelyet senki sem élt túl, a légitársaság 117 utassal Mumbaiból New Yorkba tartó járatával történt.



A francia törvények szerint, ha nincs meg a tulajdonos, a talált kincs a felfedező és a helyszín (Chamonix) között egyenlő arányban oszlik meg.



Eric Fournier, Chamonix polgármestere elmondta, hogy több tucatnyi állítólagos örökös igényét kellett kivizsgálni, akik meg akarták szerezni a drágaköveket.



A "Bossons-i kincset" szerdán bocsátották árverésre. A drágakövek becsült értékét 300 ezer euróban határozták meg. A szerdai árverésen azonban alig több mint 25 ezer euró folyt be.



Korábban néhány drágakövet Chamonix kristálymúzeumában állítottak ki. A város polgármestere szerint ugyanis a kincsnek történelmi jelentősége van. Mint mondta, a tragédia után előkerült drágakövek felidézik a történteket, és az áldozatok emlékét.



A kincset felfedező Raphael 2020-ban egy interjúban arról beszélt, hogy a részesedését szeretné lakása felújítására fordítani.