Izraeli-palesztin - Anthony Blinken: legkevesebb huszonöt az amerikai halálos áldozatok száma

Az Izraelben kitört háborús konfliktus során meghalt amerikai állampolgárok száma legkevesebb 25-re növekedett - közölte Anthony Blinken külügyminiszter csütörtökön Izraelben, Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.



A politikus úgy fogalmazott, hogy saját maga személyesen is átérzi és érti "azt a szívszaggató visszhangot, amelyet a Hamász mészárlása az Izraelben, vagy bárhol máshol élő zsidók számára hozott".



Hozzátette, nemcsak külügyminiszterként utazott Izraelbe, hanem zsidó emberként, akinek családi múltjában is szerepel a holokauszt.



Anthony Blinken elutazásakor újságírók előtt többi között arról beszélt, hogy látogatása a szolidaritás és az Egyesült Államok Izrael melletti kiállásának jelzése. Azt is megerősítette, hogy tárgyalások zajlanak Izraellel és Egyiptommal a Gázában tartózkodó civilek távozásának biztosításáról, de hozzátette, hogy a humanitárius folyosó kialakításáról szóló egyeztetés "érthetően bonyolult".



Az amerikai kormányzat szerdai bejelentése szerint 17 amerikai állampolgárt tartottak nyilván eltűntként. John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője sajtótájékoztatóján megjegyezte, hogy a rendelkezésre álló információk szerint az eltűnt amerikaiak között azok száma, akik palesztin fegyveresek fogságában vannak "nagyon kicsi", bár ez bármikor változhat.



John Kirby szerdán még legkevesebb 22 amerikai halottról beszélt, de már akkor hozzátette, hogy "fel kell vértezni magunkat" annak a lehetőségére, hogy ez a szám tovább növekszik.



A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet fegyveresei múlt szombaton meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek a zsidó állam déli részébe, ahol több mint 1300 embert megöltek, a sebesültek száma mintegy 3000, és további körülbelül 150 embert elraboltak és túszként tartanak fogva. A gázai egészségügyi minisztérium arról tájékoztatott, hogy az övezetben indított izraeli műveletek halálos áldozatainak száma megközelítette az 1200-at, a sebesülteké pedig az 5600-at.