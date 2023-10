Háború

Izraeli-palesztin - Benjámin Netanjahu: a Hamász minden tagja halott ember

A Gázai övezetet ellenőrző iszlamista terrorcsoport elleni hadviselés ötödik napjának végén ígéretet tettek a Hamász felszámolására. 2023.10.12 10:33 MTI

A Hamász iszlamista terrorszervezet minden tagja halott ember - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök az újonnan megalakult, vészhelyzeti egységkormány első közös sajtótájékoztatóján szerda este.



"A Hamász ugyanolyan, mint az Iszlám Állam, és úgy fogjuk eltiporni, ahogyan a világ eltiporta az Iszlám Államot" - szögezte le a kormányfő, azt is közölve, hogy Izrael immár ellentámadásba ment át.



Az eddig ellenzékben politizáló Beni Ganz, a Nemzeti Tábor vezetője úgy fogalmazott, hogy most eljött az összefogás ideje. "Ideje van a békének, és ideje van a háborúnak. Most a háború ideje jött el" - hangoztatta Ganz. "Partnerségünk nem politikai; Izrael sorsát szolgálja" - tette hozzá.



Joáv Galant védelmi miniszter, a háborús kabinet harmadik tagja, a Gázai övezetet ellenőrző iszlamista terrorcsoport elleni hadviselés ötödik napjának végén ígéretet tett a Hamász felszámolására.



"El fogjuk törölni ezt a Hamász nevű dolgot" - mondta Galant szerda esti sajtótájékoztatójukon. "A Hamászt - a Gázai Iszlám Államot - eltöröljük a Föld színéről. Nem fog tovább létezni. Nem lesz olyan helyzet, amikor izraeli gyerekeket gyilkolnak meg, és aztán majd mi, mindannyian folytatjuk életünk dolgait" - tette hozzá.



"Láttuk a ragadozó állatokat. Láttuk a barbárokat, akikkel szembenézünk. Kegyetlen ellenséget láttunk"- mondta Netanjahu.



"Rosszabb ellenség, mint az Iszlám Állam. Láttunk fiúkat és lányokat megkötözve, fejbe lőve. Férfiakat és nőket elevenen elégetve. Fiatal nőket erőszakoltak meg és mészároltak le. Katonákat lefejeztek. Az egyik helyen gumiabroncsokat gyújtottak fel körülöttük, és élve elégették őket" - tette hozzá. "Most teljes erővel harcolunk minden fronton; támadásba lendültünk"- hangsúlyozta az izraeli miniszterelnök.



"A zsidó nemzet egységes, és ma a vezetése is egységes" - mondta Netanjahu Galant és Ganz mellett a televízióban. "Félreteszünk minden egyéb szempontot, mert nemzetünk sorsa forog kockán. Együtt fogunk dolgozni, vállvetve, Izrael polgárai nevében Izraelért" - ígérte.



Az öt napja bejelentett háború jelenlegi meghirdetett célja a Hamász katonai képességeinek megsemmisítése. A háromfős, Netanjahuból, Ganzból és Galantból álló hadikabinetnek felhatalmazása van a katonai küldetés kiterjesztésére is. A Ganz és Netanjahu között szerdán aláírt megállapodás alapján a háborús kabinet dönthet úgy, hogy "szükség szerint frissíti a konfliktus katonai és stratégiai céljait" a szélesebb biztonsági kabinet jóváhagyásával.



A szélesebb biztonsági kabinetnek tagja Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter és Becalel Szmotrics, aki a védelmi minisztériumon belül tárcát kapott a ciszjordániai ügyek kezelésére.