Ukrajnai háború

Belgium 1,7 milliárd eurós alapot hoz létre Ukrajna támogatására

Belgium 1,7 milliárd eurós (mintegy 680 milliárd forint) alapot hoz létre Ukrajna megsegítésére, az összeg megfelel a belgiumi bankokban befagyasztott orosz vagyonok kamatai után befolyó adóbevételnek - közölte Alexender De Croo belga miniszterelnök Brüsszelben szerdán.



Alexender De Croo - aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott megbeszélést a belga fővárosban - újságírókkal közölte, a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon megadóztatásából származó 1,7 milliárd eurót az ukrán hadsereg megsegítésére, katonai felszerelések vásárlására és a háború által elpusztított infrastruktúra újjáépítésére, illetve humanitárius segítségnyújtásra lehet fordítani.



"Az orosz vagyon belgiumi befagyasztásából származó adóbevétel 2024-ben mintegy 1,7 milliárd euró lesz. Ahogyan azt már korábban világossá tettük: az orosz vagyon adóztatott jövedelme nem fog befolyni a belga költségvetésbe. Az közvetlenül és 100 százalékban az ukránokhoz kerül" - fogalmazott.



A belga miniszterelnök emlékeztetett: 2023-ban Belgium már mintegy 600 millió eurót szabadított fel Ukrajna javára ugyanilyen módon, azaz az értékpapírszámlákra kivetett belga adón keresztül.



Közölte: Belgium, amely otthont ad az Euroclear nemzetközi betéti pénzintézet székhelyének, az egyik olyan uniós ország, ahol a legtöbb orosz pénzügyi eszközt fagyasztották be a Moszkvával szemben az ukrajnai háború miatt bevezetett szankciók részeként. Ezzel kapcsolatban De Croo "több százmilliárd" vagyon felhalmozódásáról beszélt különböző pénzintézetekben. Hangsúlyozta azonban, hogy a jogi keretek hiánya miatt jelenleg lehetetlen lehívni ezeket az eszközöket vagy kamatokat. Közölte, dolgoznak azon jogi keret elfogadásán, amely az összeget január elsejétől hozzáférhetővé teszi Kijev számára.



A belga miniszterelnök végezetül azt javasolta, hogy más uniós országok is kövessék Belgium példáját, majd megerősítette: Belgium továbbra is segítséget és katonai felszerelést nyújt Ukrajnának.



Az Európai Bizottság május végén közzétett információi szerint több mint 200 milliárd euró értékben zároltak orosz pénzeszközöket és jegybanki tartalékokat az Európai Unióban bejegyzett pénzintézetekben.



Alexander De Croo szerdai tájékoztatásában emlékeztetett arra is, hogy szeptember végén felszólította az országban működő ékszeripari vállalatokat, járuljanak hozzá az orosz gyémántok világpiaci kereskedelmének korlátozásához. Ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy a végéhez közeledik azon nyomkövetési mechanizmus létrehozásának munkálata, amely megakadályozza, hogy az orosz gyémántok eljussanak a G7-tagországok és az EU piacaira, illetve teljesen kizárják azokat a globális kereskedelmi körökből.



"Nagyon közel vagyunk a nyomkövető rendszer véglegesítéséhez. Célunk az, hogy a mechanizmus január 1-jén életbe lépjen" - fogalmazott.

A belga kormányfő a nap folyamán korábban megerősítette Ludivine Dedonder belga szövetségi védelmi miniszter bejelentését, mely szerint Belgium 2025-től F-16-os vadászgépeket szállíthat Ukrajnának.