Harcok

Izraeli-palesztin - Tovább nőtt a megerősített amerikai halálos áldozatok száma

Az amerikai külügyminisztérium legkevesebb 22 megerősített amerikai halálos áldozatról számolt be szerdán az Izraelben kialakult háborús konfliktus nyomán.



Kedden Joe Biden elnök még 14 embert említett, de Matthew Miller külügyi szóvivő szerdán már jelezte, hogy az amerikai halálos áldozatok száma várhatóan tovább növekszik.



Miller a CNN hírtelevíziónak adott interjúban arról is beszélt, a kormányzat dolgozik azon, hogy a Gázai-övezetben tartózkodó amerikaiak távozhassanak onnan.



A külügyi szóvivő megjegyezte, hogy kormánya célja minden civil épségének biztosítása, és egyben úgy fogalmazott, hogy "elvárjuk Izraeltől, tartsa be a háború törvényeit".



Amerikai kormányzati illetékesek arról is beszámoltak, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat Egyiptommal egy humanitárius folyosó megnyitásáról, amelyen keresztül a Gázai-övezetben tartózkodó amerikaiak és más civilek távozhatnának onnan. A beszámolók szerint az egyiptomi kormány engedélyezné a humanitárius útvonal megnyitását annak érdekében, hogy a palesztin területre segélyszállítmányok eljuthassanak, ahhoz ugyanakkor egyelőre nem akar hozzájárulni, hogy onnan civilek léphessenek Egyiptomba.



A Fehér Ház nemzetbiztosági tanácsadója kedden több mint 20 eltűnt amerikai állampolgárról beszélt. Jake Sullivan úgy fogalmazott, hogy egyelőre nem tudnak sorsukról, és nem tudni azt sem, hogy hány amerikai lehet a Hamász által túszul ejtett emberek között.



Kedden megérkezett Izraelbe az Egyesült Államok első katonai szállítmánya az izraeli hadsereg számára, benne a légvédelem működéséhez szükséges lőszerekkel. Emellett már a Földközi-tenger keleti medencéjében van az amerikai haditengerészet hadihajó-köteléke egy repülőgép-anyahajó vezetésével.