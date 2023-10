Légiközlekedés

Újraindult a légiforgalom a tűz miatt lezárt londoni Luton repülőtéren

Újraindult a légiforgalom szerdán késő délután a londoni Luton repülőtéren, amelyet hosszú órákra lezártak az egyik parkolóházában szerdára virradó éjjel kitört hatalmas tűz miatt.



A zárlat a Budapestről érkező járatokat is érintette. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Wizz Air légitársaság közlekedtet napi több menetrendszerű járatot Lutonra. Ezek közül szerdán a reggeli és az egyik délutáni járatot törölték.



A brit fővárostól északra fekvő repülőtér információs szolgálata szerint legalább 140 más járatot is töröltek szerdán; ez közvetlenül hozzávetőleg 25 ezer utast érintett. A kora hajnali érkező járatokat más brit repülőterekre, köztük Manchesterbe, Liverpoolba, Bristolba, Cardiffba és Gatwickre irányították át.



A repülőteret üzemeltető cég első, hajnali közleményében még az állt, hogy Luton teljes légiforgalmát brit idő szerint szerdán déli 12 óráig - közép-európai idő szerint 13 óráig - felfüggesztették. A szerda délelőtti újabb tájékoztatás szerint a teljes forgalmi zárlatot brit idő szerint 15 óráig meghosszabbították.



A repülőtér egyetlen pályáját végül nem sokkal 16 óra után nyitották meg, és a forgalom újraindult.



A repülőteret üzemeltető társaság tájékoztatása szerint a Lutonra vezető utakon is feloldották a lezárásokat, de a járműforgalomban torlódások várhatók.



A repülőtérre autóval érkezők számára a közepes és hosszabb idejű tartózkodásra szolgáló parkolók nyitva álltak. Ezenkívül kialakítottak egy ideiglenes, rövid megállásra használható parkolót is, ahol az utasok kiszállhattak a járművekből.



A tűzoltóság beszámolója szerint az utascsarnok közelében lévő kettes számú parkolóház harmadik szintjén gyulladt ki egy jármű, és a lángok gyorsan továbbterjedtek számos más autóra és a többi emeletre is.



Andrew Hopkinson, a területileg illetékes Bedfordshire megyei tűzoltóság parancsnoka szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: a tűzoltók becslése szerint a parkolóházban a tűz kitörésének idején 1500 autó volt, és a legtöbbjük megrongálódott a tűzvészben. Hozzátette: az épület több szinten égett és részben összeomlott.



Hopkinson szerint az eddigi vizsgálatok arra vallanak, hogy egy dízelüzemű autó gyulladt ki, és a parkolóház nyitott oldalszerkezetén beáramló légmozgás miatt a lángok gyorsan terjedtek először vízszintesen, majd átcsaptak a többi szintre is.



Hozzátette: nincsenek szándékos gyújtogatásra utaló jelek, a vizsgálati adatok véletlen tűzesetre vallanak.



A tájékoztatás szerint az oltásban tizenöt egység vett részt 150 tűzoltóval. A mentők négy tűzoltót és egy repülőtéri alkalmazottat füstmérgezés miatt kórházba szállítottak.



Luton a Londont kiszolgáló öt nagy nemzetközi repülőtér egyike, tavalyi utasforgalma meghaladta a 13 millió főt.

A repülőtéren az utóbbi években jelentős fejlesztési és bővítési beruházásokat hajtottak végre, és ekkor épült a most leégett és részben összeomlott új parkolóház is, amely a terminál közvetlen közelében, ötpercnyi gyalogútra van.



A tűzoltóknak a parkolóház oltása mellett - éppen e rövid távolság miatt - azt is meg kellett akadályozniuk, hogy a lángok átterjednek a terminálra, valamint a repülőtér belső forgalmi területére és az ott parkoló repülőgépekre. A légikikötő épületeiben és a repülőgépekben végül nem esett kár.

