Izrael budapesti nagykövete: Izrael célja a Hamász semlegesítése, és a túszul ejtett emberek mielőbbi megmentése

2023.10.11 17:42 MTI

Izrael célja a Hamász semlegesítése és a túszul ejtett emberek mielőbbi megmentése - jelentette ki Jákov Hadasz-Handelszman, Izrael állam budapesti nagykövete a magyar sajtó képviselőivel szerdán Budapesten folytatott beszélgetésen.



A nagykövet kiemelte, hogy az Izraelt ért támadásról a közösségi médiában megosztott fotók és videofelvételek önmagukért beszélnek; elborzasztó, valós ábrázolását adják a támadók brutalitásának, amint válogatás nélkül támadtak mindenkire. Feltette a kérdést, hogy "ezek az elkövetők lennének az arab világ hősei?" "Hiszen pogromoknak voltunk a szemtanúi" - tette hozzá. Megemlítette, hogy az 1973-as arab-izraeli háborúban 3 ezer izraeli katona halt meg, a most folyó háborúban azonban legalább 1200 civil embert, köztük izraeli arabokat öltek meg válogatás nélkül a gázai támadók.



A nagykövet úgy vélekedett, a támadás leginkább Iránnak állt érdekében, mert a Hamásszal együtt komolyan aggódnak amiatt, hogy az Egyesült Államok még inkább normalizálni tudja a szaúdi-izraeli kapcsolatokat; másrészt úgy látja, hogy az izraeli belpolitikában évek óta tapasztalható megosztottságot látva is dönthettek úgy, hogy most érdemes támadniuk. Az azonban máris látható - tette hozzá - , hogy a támadás a várttal ellenkező hatást ért el, mert gyors összefogásra és nemzeti egységre sarkallta az izraeli lakosságot.



Jákov Hadasz-Handelszman szerint úgy tűnik, mintha a Dél-Libanont uraló - iráni támogatással működő - Hezbollah síita szervezet lassan, de biztosan egy észak-izraeli front megnyitását készítené elő. A nagykövet a Hamász és Irán fontos céljaként nevezte meg, hogy az Izrael elleni háborúba a Ciszjordániában élő palesztinokat is szeretnék teljesen bevonni. A diplomata úgy látja, hogy az arab világ ettől függetlenül jó irányba halad az Izraellel folytatott kapcsolatépítésben, így egyre kevésbé osztható meg egy ilyen konfliktussal. Ennek oka, hogy az arab országok jelentős része már nagyon elégedetlen a palesztinok megosztottságával és politikai kompromisszumra való képtelenségével.



A nagykövet kijelentette: nem tudhatja, mennyi ideig fog tartani ez a háború, de céljaik eléréséhez fontos az Egyesült Államok és Európa országainak politikai támogatása.

Moran Birman helyettes misszióvezető a beszélgetésen elmondta: a szerda délelőtt 10 óráig általuk ismert hivatalos adatok szerint 1200 izraeli állampolgár vesztette életét, nagy részük még a harcok első napján. Közülük 169 volt katona és több mint ezer a polgári személy, köztük nők és gyerekek, valamint a különböző helyszíneken tartózkodó, több mint 20 országot képviselő külföldiek. A külföldiek jó része a mezőgazdaságban dolgozó vendégmunkás volt. Gázában ezen kívül a támadók megöltek két amerikai állampolgárt, további 7 brazil, 2 olasz és 7 argentin állampolgárt pedig túszul ejtettek. A folyamatosan frissülő adatok miatt a támadásban megsebesült, eltűnt és a fogságba esett személyek pontos száma nem ismert, így az sem, hány további ország állampolgárairól lehet szó, és eltűnt magyarokról egyelőre nem tudnak.



Az izraeli sebesültek száma legalább 3 ezer fő és közülük 471 embert még a kórházakban ápolnak, többeket kritikus állapotban. A Gáza térségében eltűnt izraeli polgári személyek és katonák, valamint külföldi állampolgárok száma legalább 150 fő. Eddigi ismereteik szerint az elhurcolt emberek között a katonákon kívül 9 hónapos kisgyerek, 85 éves nő és teljes család is volt.



A biztonsági kerítés közelében több ezer fiatal részvételével megtartott zenei rendezvényt jól megközelíthető, sík helyen tartották és hiába volt ott biztonsági személyzet, nem tudták megvédeni a résztvevőket, hiszen a támadók biztosan tudtak erről a rendezvényről és több ezren támadtak rájuk Gáza felől. Legalább 260 embert a helyszínen mészároltak le és a sebesültek száma is legalább ugyanennyi volt - tette hozzá.