Izraeli-palesztin

Vészhelyzeti kormány és háborús kabinet alakul Izraelben

Netanjahu miniszterelnök és a Nemzeti Tábor nevű centrista ellenzéki párt elnöke, Beni Ganz szerdai találkozójuk után jelentette be a vészhelyzeti kormány és egy új kabinet, a háborút irányító biztonsági kabinet felállítását.



Megállapodásuk szerint "a háborús kabinet" öt taggal alakul meg: a kormányfő, a védelmi miniszter és a Nemzeti Tábor elnöke (Ganz), valamint megfigyelőként Gadi Eizenkot volt vezérkari főnök és Ron Dermer, a stratégiai ügyek minisztere részvételével.



Közölték, hogy a háborús kabinetben felajánlanak egy helyet a parlamenti ellenzék vezérének, a Jes Atíd pártot vezető Jaír Lapidnak is.



A háború idejére kibővítik az eddig is létező biztonságpolitikai kabinetet öt olyan, tárca nélküli miniszterrel, akit a Nemzeti Tábor delegál. Beni Ganzon kívül benne lesz Gideon Szaár, Gadi Eizenkot és két további politikus.



Ganz és Netanjahu megállapodott, hogy a háború alatt nem terjesztenek be vele nem összefüggő új törvényjavaslatot, továbbá annak végéig automatikusan meghosszabbodik minden vezető tisztségviselő hivatali ideje.